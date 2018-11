Barevnou koalici složili v Brodě až před volbou vedení. Starostou je Tecl

Křehká koalice v Pelhřimově první zkoušku ustála Po pondělku má nové vedení také Pelhřimov. Do čela města byl zvolený dosavadní místostarosta Ladislav Med (ODS). V tajné volbě získal 11 hlasů z 21 možných. Právě o tuto nejtěsnější možnou většinu se opírá koalice, která ve městě po volbách vznikla. Společně s občanskými demokraty jsou v ní ještě lidovci, TOP 09 a místní uskupení Nezávislí pro občany.

Stejným počtem hlasů byli do funkcí zvoleni nejen místostarostové Josef Koch (KDU-ČSL) a Zdeněk Jaroš (TOP 09), ale i zbylí členové rady Josef Doubek (ODS), Václav Plášil (TOP 09), Hynek Poul (KDU-ČSL) a Ivana Kociánová (Nezávislí pro občany). Že nové vedení města nebude mít následující čtyři roky lehkou situaci, ukázalo už včerejší ustavující jednání. Proti se totiž zformovala jednotná opozice, která na místo starosty navrhovala Františka Kučeru (ČSSD) a za místostarosty Bohumilu Kobrlovou (ANO) a Pavla Hájka (Změna pro Pelhřimov). „Nové vedení bude mít s 11 hlasy možná těžkou úlohu, přesto věřím, že se nám podaří najít konsensus napříč celým zastupitelstvem. Věřím, že budeme všichni pracovat pro blaho Pelhřimova,“ pronesl krátce po svém zvolení Med. Zároveň představil programové priority nové koalice, mezi něž zařadil například dokončení revitalizace lokality u rybníka Stráž nebo zpracování koncepce sociálního bydlení. „Váš projev považuji za velmi zavazující. V opozici máte zdatné oponenty. Bude záležet na vašich krocích, zda budou skutečně pro všechny Pelhřimáky. Je pro nás velmi důležité, co budete činit v oblasti personálií, stejně tak jako to, co činit nebudete. Nabízíme vám spolupráci. Nečekejte ale, že vám všechno odsouhlasíme,“ odpověděl novému starostovi zastupitel a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, jenž skončil se sociálními demokraty v opozici.