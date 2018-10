„Zradili. Jdou s úhlavním nepřítelem,“ zlobí se na TOP 09 brodští lidovci

„Stále jednáme, bavíme se o podobě koalice,“ zůstává maximálně stručný starosta a lídr vítězné ODS Jan Tecl.

„Nemůžu nic potvrdit ani vyvrátit. Do doby, než bude o všem jasno, se k povolebnímu vyjednávání nechci vyjadřovat. Jediné, co nyní mohu říct, je, že jsme za TOP 09 zatím nic nepodepsali,“ praví i Libor Honzárek.

Lídr TOP 09 a dosavadní brodský místostarosta je v posledních dnech pod palbou kolegů z končící koalice. Tu na radnici vedle TOP 09 a ODS tvoří ještě KDU-ČSL a nezávislá uskupení Broďáci a Společně pro Brod.

Všechny strany této koalice ve volbách uspěly a dohromady získaly 14 mandátů z celkových 25. Pohodlně by tak mohly ve stávající koalici pokračovat další čtyři roky. A těsně po volbách se na tom lidovci, obě nezávislá uskupení i zástupci TOP 09 domluvili.

Jenže teď jako zrádce v očích ostatních vypadá TOP 09. Podle Čeňka Jůzla (lídr KDU-ČSL), Jana Schwarze (Broďáci) i Tomáše Hermanna (Společně pro Brod) totiž tuto dohodu porušila. „Deset dní jsme si podávali ruce na to, že držíme spolu, postupujeme jednotně a nikdo nevkročíme do koalice s hnutím ANO. A nakonec nám ‚topka‘ oznámila, že se svým úhlavním nepřítelem půjde,“ líčí Jůzl.

Programový průsečík

Zdánlivě jednoduchou situaci zkomplikovala dohoda ODS právě s hnutím ANO. Obě strany získaly po pěti mandátech, když prvně jmenovaná zvítězila o pouhých 104 hlasů. „Našli jsme programový průsečík. Z voleb naše dvě uskupení vyšla jako nejsilnější, ANO získalo prakticky stejně hlasů jako my. Přišlo nám fér vůči voličům zkusit to spolu,“ obhajoval domluvu s dosud opozičním ANO lídr ODS a starosta Jan Tecl.

Občanští demokraté pak nabídli ostatním stranám, zda se do nově tvořícího spolku chtějí přidat. Až na TOP 09 všechny potvrdily, že nabídku odmítly. „Máme jasno, v koalici s ANO nebudeme,“ říká rozhodně za lidovce Jůzl.

„U nás se také nic nemění. Z celé řady důvodů do koalice s ANO nepůjdeme,“ potvrdil i Tomáš Hermann ze Společně pro Brod.

Před týdnem ještě váhali Broďáci. Ale i ti už mají jasno. „Broďáci rozhodli, že do koalice s ANO nevstoupí. Stále upřednostňujeme bývalou koalici,“ prohlašuje lídr uskupení Jan Schwarz.

Pomyslným jazýčkem na váhách se tak mohou nečekaně stát strany, které neuspěly a získaly jen jeden mandát. To je případ ČSSD a Pirátů. Jeden další hlas by totiž koalici ODS, TOP 09 a Ano se Ženami za Brod k většině teoreticky stačil.

„Se mnou se nepočítá, držím smutek,“ podotýká místostarostka Jana Mojžyšková (ČSSD), již smířená se svým koncem ve vedení města. „Z dosavadních jednání jsem byla vynechaná. Jeden mandát to nevytrhne,“ dodala.

V podobném duchu odpovídá i Pirát Jan Kerber. „Žádná nabídka nepřišla, asi to vzhledem k jednomu mandátu není ani na pořadu dne,“ pravil.

S KSČM a SPD odmítají občanští demokraté vyjednávat.

Podle Jana Tecla by mohla být koalice domluvená během několika dní. „Snad ke konci tohoto týdne by mohlo být jasno,“ věří. Volba nového vedení města se odehraje v pondělí 5. listopadu.

Chotěboř: každý den změna

Nepřehledná situace je týden před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva i v Chotěboři. „Mění se každým dnem, dokonce možná každou hodinou,“ konstatoval stávající starosta města Tomáš Škaryd. Ten už jednání svolal na 31. října.

Se svou ČSSD skončil ve volbách druhý za vítěznou koalicí Pojďme to změnit (PTZ), kterou tvoří TOP 09, Piráti a Zelení. Ta se po volbách dohodla na spolupráci s lidovci. Dohromady mají 8 mandátů z 21 a shání ještě minimálně jednoho spojence. Má jím být buď ODS, nebo ČSSD. „Jenže jednání uvázla na mrtvém bodě. Předjednaná varianta s ČSSD padla. Široká koalice i s ODS je zase neakceptovatelná pro nás. To by pak na radnici k žádné změně nedošlo,“ soudí lídr PTZ David Šafránek.

„Chotěboř není město, kde je nutné vytvářet koalici a opozici. Pro obyvatele by bylo nejlepší, kdyby v radě města pracovala společně ČSSD, ODS, lidovci i uskupení Pojďme to změnit,“ domnívá se Škaryd.

Podle Šafránka je ale v připravované koalici místo jen pro jednu z těchto dvou tradičních stran. „Větší programovou shodu máme s ODS,“ přiznává kandidát na nového chotěbořského starostu. Podle něj už není možné, aby strany uskupení PTZ obešly.