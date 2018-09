Aby mohla kandidovat v Brodě, změnila trojka ODS měsíc před volbami adresu

Sedmadvacetiletá Vošická Buráňová se sice v Havlíčkově Brodě narodila, nicméně před zhruba třemi lety se přestěhovala do již zmíněné, osm kilometrů vzdálené Dlouhé Vsi. Tam s manželem začali stavět rodinný dům, který momentálně dokončují.



A i když je pravděpodobné, že právě tam bude rodina s malým dítětem minimálně několik dalších let žít, měsíc před volbami si Vošická Buráňová změnila oficiální trvalé bydliště znovu. „Papírově“ se vrátila do Havlíčkova Brodu, do bytu Na Výšině, který patří její širší rodině.

Bez změny trvalého bydliště a získání adresy v Brodě by zde v komunálních volbách nemohla kandidovat. „V době konání voleb musí mít kandidát oficiální trvalé bydliště v obci, v níž kandiduje. Bydliště paní Vošické Buráňové v Dlouhé Vsi by bylo překážkou její volitelnosti v Havlíčkově Brodě,“ upozornil tajemník havlíčkobrodského městského úřadu Václav Stejskal.

„V Brodě jsem se narodila, vyrostla, chodila do školy. V Brodě mám kancelář, pracuju tam, trávím tam i volný čas. Mé děti tu budou chodit do školy. Neuvažovala jsem, že bych kandidovala v Dlouhé Vsi, jsem Broďačkou,“ tvrdí sama trojka kandidátky ODS.



Musí mít velkou cenu, že to ODS stojí za problémy, glosují v KSČM

Podle mnohých je ale takový postup se změnou trvalého bydliště těsně před volbami přinejmenším neobvyklý. „Hodně to zavání účelovostí. Paní Vošická Buráňová má asi pro ODS velmi velký význam, že jim stojí za to ji i přes tyto pochyby napsat na třetí místo,“ zauvažoval lídr kandidátky dnes opoziční KSČM Vladimír Frič.

„Nevím, jaké měla Veronika motivy. Rozhodující je místo trvalého bydliště v době konání voleb. To má v Havlíčkově Brodě,“ konstatoval lídr ODS a zároveň starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Podle Vošické Buráňové není údaj v občanském průkazu směrodatný. Do Dlouhé Vsi s manželem odešli za dostupnějším bydlením. „Chápu, že je to novinářsky vděčné. Ale já to opravdu cítím tak, že to nemusí být podle trvalého bydliště, kým se člověk cítí být,“ pravila.

„To by pak mohl člověk mít bydliště v Praze, Kolíně nebo Kladně. Stačilo by, kdyby pak tvrdil, že v Brodě vyrůstal, má tu rodinu a tráví v něm volný čas. A mohl by tu kandidovat. To by se přece nemělo stávat,“ porovnává Frič.

Městský úřad důvody změny trvalého bydliště neověřuje

Jenže jak upozorňuje tajemník Stejskal, úřad nemá žádnou pravomoc ani šanci pátrat po tom, z jakého důvodu si kdokoliv mění trvalé bydliště a zda to čirou náhodou nějak nesouvisí s volbami.

„Občanem Brodu se stane ten, kdo doloží vlastnictví nemovitosti na území města, případně nájemní smlouvou dokáže, že tu je v pronájmu, a zároveň jeho údaje vymaže obec, z níž odchází. Víc nás zajímat ani nemůže,“ podotkl tajemník.

Protože si Veronika Vošická Buráňová změnila místo trvalého bydliště až po uzávěrce kandidátních listin, upoutá její jméno na volebním lístku na první pohled. Dlouhá Ves už na něm totiž zůstane. „Musí tam být údaj z doby registrace, teď už změna není možná,“ pravil Stejskal.



Že by problémy s bydlištěm vysoko postavené kandidátky ovlivnily výsledek brodské ODS, se Jan Tecl neobává.

„Voliči hodnotí kandidáty podle jejich vystupování, skutků, minulosti a hlavně aktivity. Veronika je velice aktivní, je za ní kus dobré práce. Byla by pro zastupitelstvo přínosem,“ vyjádřil se Tecl.

Chce hlavně napomoci stavbě dopravního hřiště v Brodě

„Mým hlavním cílem je napomoct tomu, aby Havlíčkův Brod měl své dopravní hřiště,“ říká sedmadvacetiletá kandidátka, která je krajskou koordinátorkou BESIP. Brod skutečně stálé dopravní hřiště jako jedno z mála v České republice nemá.

V roce 2012 sice za milion korun pořídil hřiště namalované na koberci a každoročně ho po skončení hokejové sezony pokládá na několik týdnů na zimním stadionu. Jenže slouží jen pro oficiální školní výuku a soutěže, veřejnosti není přístupné. A to je na město velikosti Brodu hodně málo.

Veronika Vošická Buráňová ani přes svůj relativně nízký věk není v politice žádnou novickou. Členkou ODS je už řadu let a letošní volby budou její třetí. Před dvěma lety - už s bydlištěm v Dlouhé Vsi - kandidovala do krajského zastupitelstva. A před roky čtyřmi - kdy ještě měla bydliště psané v Havlíčkově Brodě - byla čtyřkou ODS v komunálních volbách. Ani v jednom případě však zvolena nebyla.