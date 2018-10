Občanští demokraté v Brodě udělali nečekaný veletoč, dohodli se s ANO

„Je to šok. V předvolebních programech jsme se všichni chlubili, jak koalice pracuje dobře, co všechno ve městě za dvanáct let dokázala. Počítali jsme, že budeme pokračovat, protože jsme dohromady dokonce získali ještě o dva mandáty víc. Teď se situace dokonale otočila,“ nemohl uvěřit dohodě ODS s ANO a Ženami za Brod lídr nezávislých Broďáků Jan Schwarz.

Podobně překvapen byl i lidovec Čeněk Jůzl, dosavadní brodský místostarosta.

„S ODS jsme jednali o pokračování dosavadní koalice. Nabízeli jsme jí post starosty a místostarosty. Je nám záhadou, že se dohodla s ANO, když na celostátní úrovni jsou to oponenti,“ podivoval se.

V Havlíčkově Brodě dosud vládla středopravá koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, nezávislých uskupení Broďáci a Společně za Brod a ČSSD. Toto sdružení dohromady ve volbách získalo, i bez přívěsku v podobě sociální demokracie, čtrnáct mandátů z pětadvaceti a tudíž pohodlnou většinu. Každý čekal, že v tomto složení bude pokračovat i čtvrté volební období v řadě.

„V minulém týdnu jsme se jako členové této koalice vyjma ODS, které jsme vyhověli kvůli senátním volbám, sešli a dohodli se, že bychom rádi v tomto složení pokračovali,“ potvrdil Jan Schwarz.

Lídr ODS: Zkusit to s ANO nám přišlo fér vůči voličům

Jenže ODS se rozhodla jinak. „Našli jsme programový průsečík. Z voleb naše dvě uskupení vyšla jako nejsilnější, ANO získalo prakticky stejně hlasů jako my. Přišlo nám fér vůči voličům zkusit to spolu,“ objasnil vznik nečekaného spojenectví s dosud opozičním hnutím starosta a lídr ODS Jan Tecl.

Podle lídra ANO Vladimíra Slávky o takovém spojenectví rozhodli voliči svými hlasy. Ti jednak chtějí pokračování ODS a starosty Jana Tecla, který získal s náskokem nejvíc hlasů. Zároveň ale dali spoustu hlasů ANO s Ženami za Brod.

„Vycházíme z toho, že voliči chtěli částečnou změnu. V tom jim vycházíme vstříc. V programech jsme našli několik průsečíků, jako jsou řešení dopravní situace, parkování nebo výstavba sociálních bytů,“ prozradil Slávka.

Podle Jana Tecla nyní ODS pošle nabídku ke vstupu do vznikající koalice všem ostatním stranám vyjma KSČM a SPD. A bude čekat, zda se někdo z nich přidá k jednání. Nová koalice by mohla být uzavřena v příštím týdnu.

K většině scházejí tři hlasy. Najít je však nebude jednoduché

Jak ale iDNES.cz zjišťoval, nově vznikající koalice to bude mít velmi těžké, ne-li přímo nemožné. Nikdo z dosavadních koaličních partnerů do takového spolku momentálně vstupovat nechce. A ODS s ANO mají dohromady deset hlasů, k většině jim tři chybí.

„ANO nepovažujeme za demokratickou stranu, do koalice s ním nepůjdeme. S jejich metodami to pro nás není partner. Nechceme, aby Andrej Babiš ovládl další město,“ striktně odmítl budoucí spolupráci lidovec Čeněk Jůzl.

„Pokud bychom takovou nabídku obdrželi, nejspíš bychom o ní ani nepřemýšleli. Takovou koalici nepokládáme za dobré řešení. Jednoznačně preferujeme pokračování stávající koalice, která získala silnější mandát, než před čtyřmi roky,“ vzkázal Tomáš Hermann za Společně za Brod.

Odmítnutí se dá očekávat i od TOP 09, která je proti ANO roky vyhraněná. Jediným, kdo zatím neřekl jednoznačné ne, zůstává Jan Schwarz. „Je to pro nás nová a absolutně nečekaná situace. Svoláme se a pobavíme se o dalším postupu,“ řekl.

Jestliže ODS nechce vyjednávat s komunisty ani zástupci SPD, zbývají v zastupitelstvu jen dva „volné“ mandáty. Jeden patří místostarostce Ivaně Mojžyškové z ČSSD, druhý nováčkovi Pirátovi Janu Kerberovi. I s nimi by ovšem koalice měla pouhých dvanáct hlasů. A to nestačí.

„Čas ukáže, zda se na tomto základě podaří koalici sestavit,“ dobře si uvědomuje situaci Vladimír Slávka.

Na domluvu mají strany a uskupení v Havlíčkově Brodě čas ještě dva týdny. Starosta Tecl už vyhlásil termín konání ustavujícího zasedání zastupitelstva. Konat by se mělo v pondělí 5. listopadu a nejspíš ve slavnostním prostředí společenského sálu Staré radnice.