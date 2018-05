Křižovatku v Ledči projížděli řidiči krokem a zmatkovali, nyní se mění

Kdo skrz tuto ledečskou křižovatku projížděl poprvé, citelně znejistěl. Jen kousek za Husovým náměstím se sbíhají čtyři ulice. A to tak nešťastně, že místo připomíná spíše dvě tříramenné křižovatky těsně vedle sebe. Je to však křižovatka jediná. A aby toho nebylo málo, hlavní silnice kličkuje napříč ní.

„Křižovatka není nebezpečná. Za posledních deset let se na ní stalo jen pár drobných nehod, nikdy žádná vážná. Většinou šlo o odření aut, která stála na přilehlých parkovacích místech,“ tvrdí ledečský starosta Zdeněk Tůma.

Ale sám dobře ví, že hlavně přespolní si často nevěděli hned rady. Před křížením zastavili a raději ho projeli krokem. K jejich nejistotě přispívala i jakákoliv absence vodorovného značení.

„Řidiči nevěděli, kam se na křižovatce řadit a jak si najíždět,“ poznamenal starosta.

Ledeč připravovala spolu s Krajem Vysočina přestavbu křižovatky několik let. Radnice dokonce svým obyvatelům umožnila, aby si vybrali její budoucí podobu v anketě.



Kruhový objezd nechtěla radnice, odmítli ho i obyvatelé města

Občané mohli posuzovat čtyři varianty možného řešení, z nichž tři byly kruhové objezdy. Nakonec zvítězila varianta čtvrtá, klasická.

„Křižovatka i nadále zůstane klasickou stykovou křižovatkou. Tato varianta získala s náskokem nejvíce hlasů,“ oznámil Tůma už na podzim roku 2015. On sám byl od počátku zastáncem tohoto řešení.

„Okružní křižovatky jsou sice bezpečnější a přehlednější, ale dost často se modely rozcházejí se skutečností,“ vysvětloval od počátku.

„Do křivek kruhových objezdů se ne vždy vejdou větší nákladní automobily, těžko je obkrouží i autobusy. Najíždějí na obrubníky a ničí je,“ obával se.

Za pravdu mu nyní daly i problémy provizorního malého kruhového objezdu v centru Třebíče. Nejprve se na křižovatce ulic Bedřicha Václavka a Jungmannova těžko stáčely autobusy a radnice musela nechat posunout lampu veřejného osvětlení. I poté ale kruhový objezd poničily větší automobily.

Ledeč nad Sázavou by se něčemu takovému ráda vyhnula. Už proto, že autobusy a kamiony tudy jezdí denně - jednak na sousední autobusové nádraží a jednak do průmyslové zóny v místní části Podolí.

Směr jízdy určí nové odbočovací pruhy i ostrůvek

Po úpravě ledečského křížení by měl v rameni od náměstí vzniknout malý ostrůvek, který by vpravo vedl vozy na Tyršovo nábřeží a dále do průmyslové zóny, vlevo pak do ulice Hrnčíře nebo zpět na náměstí.

„Počítáme s vyznačením odbočovacích pruhů, úpravou parkovacích míst v blízkosti křižovatky a širším chodníkem,“ přiblížil Tůma.

Práce začaly minulý týden, trvat budou do konce října. Jako první je zahájili pracovníci vodovodů a kanalizací, kteří pod povrchem opraví své sítě. Pak už přijdou na řadu stavební úpravy týkající se přímo samotné křižovatky. Součástí prací bude položení nové dlažby a úprava parkovacích stání, chodníků i části přilehlého parku.

Když už bylo rozhodnuto o podobě křižovatky, jednalo město s krajem, který je majitelem silnice a na úpravě křižovatky se prostřednictvím krajské správy a údržby silnic podílí. A další měsíce se čekalo na zařazení investice do rozpočtu.

„Tuto investiční akci nemáme v rozpočtu, rok 2017 věnujeme přípravám. Stále není hotová kompletní projektová dokumentace,“ vysvětlovala loni v únoru další odložení stavebních prací mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Od poloviny května do konce října bude křižovatka zavřená

Radnice si původně představovala, že by mohla být křižovatka upravena už předloni. Práce ale nakonec odstartovaly až letos na začátku května. A s nimi jsou spojeny také dopravní omezení v lokalitě. Do neděle je křižovatka ještě částečně průjezdná. Pouze ve směru na Podolí se projíždí přes autobusové nádraží. V ústí Tyršova nábřeží už se pracuje.

Výraznější komplikace nastanou po neděli. Od 14. května až do konce října bude křižovatka kompletně uzavřena. Osobní a místní doprava ji objedou ulicemi Koželská, Jaroslava Haška a Hrnčíře, přičemž i tentokrát budou muset projet autobusovým nádražím. Zároveň nebude možné směrem k autobusovému nádraží vyjet z Husova náměstí.

To těžší doprava do průmyslové zóny v Podolí to má mnohem složitější. Vozidla nad dvanáct tun musí Ledčí projet po silnici II/150 směrem na Loket k dálnici D1. Na kopci nad městem pak odbočí vpravo a po úzké cestě se do průmyslové zóny dostanou přes Bohumilice.

Rekonstrukce křižovatky včetně úprav jejího nejbližšího okolí i oprav inženýrských sítí vyjde na zhruba 15 milionů korun. Město z toho zaplatí necelých osm a půl milionu korun.