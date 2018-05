Kamion porušil zákaz a zničil kritizovaný kruhový objezd. Starosta zuří

Nebývá často slyšet, že by rozvážný lidovecký starosta Třebíče Pavel Janata zvýšil hlas. Tentokrát to ale udělal. To když líčil, kterak kamion poničil provizorní kruhový objezd.

„Někdo nedodržuje dopravní předpisy, kašle na značky. Kamion tam nemá co dělat!“ rozzlobil se starosta.

Na radnici si zajistili registrační značku kamionu. „Bude to předáno policii,“ sdělil místostarosta Vladimír Malý (ČSSD), který má na starosti dopravu ve městě.

Někteří řidiči kamionů totiž chtějí ušetřit čas a ujeté kilometry, proto jedou dál i přes zákaz. Dnes před polednem už byl objezd zase v pořádku.

Vedení radnice už v dubnu čelilo kritice poté, co se na sociálních sítích šířilo video, na němž se na tomto kruhovém objezdu na chvíli „zasekl“ autobus. A řidiči dalo velkou práci, než se z něj nakonec dostal.

Podle Malého to bylo kvůli tomu, že za volantem seděl začátečník z firmy ICOM transport. „Seděl první den za volantem v autobuse, to už nikdo neřekl,“ uvedl místostarosta. Převážná část šoférů autobusů toto místo zvládá bez potíží.

Řidička vjela do protisměru před očima šéfa městské policie

Kruhový objezd je pouze provizorní a na místě bude jen po dobu rekonstrukce hlavního průtahu městem, tedy Bráfovy třídy. „Už mě nebaví diskuze o tomto kruhovém objezdu. Byl navržen odborníkem a schválen policií,“ uvedl Janata. A nechápe, proč se kritici zaměřují na vedení městského úřadu.

„Objezd splňuje veškeré parametry, které splňovat má,“ řekla již dříve policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na kruhovém objezdu v Třebíči se nemohl vytočit autobus:

VIDEO: Nefunkční kruháč v Třebíči je na Vysočině videohit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Někteří řidiči ale na tomto místě zmatkují. Jedna řidička tam kupříkladu vjela do protisměru zrovna ve chvíli, kdy tam byl i šéf městské policie s kolegou. A hned dostala pokutu.

Kritici navrhují, že by bylo mnohem vhodnější udělat jinou variantu kruhu. A to tak, že by bylo možné středový ostrůvek v případě potřeby přejíždět. Jenže to by podle tvůrců současné podoby svádělo některé řidiče, aby vjížděli do protisměru a vznikaly by ještě nebezpečnější situace.

Semafory město odmítá, to by přineslo ještě více problémů

Místostarosta Malý odmítá i možnost osazení semafory. „To by se doprava úplně ucpala,“ míní.

U objezdu už dělníci dokonce posunuli sloup veřejného osvětlení, aby se autobusům jezdilo lépe.

„Není to tak, že my tady sedíme a vymýšlíme něco, abychom dopravu ztížili, aby byla co nejhorší,“ doplnil místostarosta. Čelí totiž už i výpadům kritiků, že ani není vlastníkem řidičského průkazu. „Mám řidičák na autobus i kamion. Já si dovedu představit, jaké to je,“ řekl Malý.

Dobrou zprávou podle starosty je, že rekonstrukce Bráfovy třídy běží podle plánu, nenabírá zpoždění. Na podzim se má znovu otevřít a kruhový objezd zmizí.