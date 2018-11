Nové vedení Jihlavy se začíná přiklánět ke stavbě nové hokejové arény

Když na konci října podepisovali v Jihlavě zástupci čtyř politických subjektů koaliční smlouvu, dostali otázku, jak chtějí vyřešit rekonstrukci Horáckého zimního stadionu. Nynější náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Petr Laštovička (ODS) tehdy požádal o devadesát dní času.



Z této doby uběhlo sice jen něco málo přes dva týdny, ale už teď je zřejmé, že nové vedení magistrátu se pokusí jít zcela odlišnou cestou než jejich předchůdci.

„Nechtěl bych dělat předčasné závěry, ale čtyři roky jsme říkali, že preferujeme stavbu nového stadionu na stávajícím místě. A to je teď na stole a probírá se to. Salámovou metodu jsme měli jako ústupovou variantu, protože (v předchozí koalici - pozn. red.) nebyla vůle a nebylo zbytí,“ pronesl náměstek primátorky Jaromír Kalina (KDU-ČSL). Ten jako jediný ze současné městské rady zasedal i v té předcházející.

„Salámová“ metoda byla slepou uličkou, tvrdí náměstek

„Takzvaná salámová metoda je pro mě slepou uličkou, zejména hned první krok, kterým je výměna střechy, má v sobě spoustu neznámých a problémů, které nemůžeme do budoucna znát,“ dodal Laštovička.

Horácký zimní stadion začala nová jihlavská „vláda“ řešit prakticky okamžitě po svém zvolení do vedení města. Zástupci koaličních stran se nad budoucností chátrající haly sešli hned po ustavujícím zasedání zastupitelstva.

Nová pracovní skupina, která byla posléze k celé problematice zřízena, pak začala znovu posuzovat veškeré možné cesty. A momentálně se jí jeví jako pro město nejpřínosnější pracovat s tím, že současnou halu nechá víceméně zbourat a na jejím místě postaví novou.

„Přemýšlíme o dvou variantách, jak dál postupovat,“ dodal bez dalších podrobností architekt a městský radní David Beke (ODS), který je členem pracovní skupiny.

Podle náměstka Petra Laštovičky bude o tom, jak radnice bude skutečně ohledně Horáckého zimního stadionu postupovat dál, rozhodnuto do slíbených devadesáti dnů.

Město, které je majitelem haly, ostatně tlačí čas. Platnost statického posudku na střechu, která ovšem byla několikrát prodlužována, končí v roce 2020.

Bude nutné přestěhovat Duklu, ale stadionu v okolí mají plno

Bývalý náměstek primátora a momentálně opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO) je však vůči novému směru skeptický. Jako jeden z problémů vidí to, že bude potřeba najít azyl jak pro hokejovou Duklu Jihlava včetně všech mládežnických družstev, tak i pro místní oddíl krasobruslařek.

„Pokud pro ně někdo najde místo, tak proč ne? Ale bavíme se o tom, že zde dva roky nebude žádná umělá ledová plocha. Protože v tomto případě by nemohl fungovat ani malý zimáček vedle. To je cesta, kterou jsme už dávno prověřili. Proto jsme hledali nějaké náhradní řešení,“ vysvětluje Popelka, co předešlé vedení magistrátu přivedlo k variantě postupné rekonstrukce.

O tom, jak je složité sehnat v okolních městech volný čas na ledě, se letos v létě přesvědčil jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. Ve chvíli, kdy hrozilo, že kvůli opravám střechy nebude možné trénovat v Jihlavě, narychlo sháněl volné kapacity na zimních stadionech v kraji.

„Nedokážu si představit, kde najdu zázemí pro 370 dětí a jeden profesionální klub. Například Havlíčkův Brod mi nabízel dvě hodiny za den,“ líčil své strasti se sháněním náhradní ledové plochy Ščerban, když se na konci září setkal s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou.