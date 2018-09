Jihlava nesehnala firmu na opravu stadionu, žádná se nepřihlásila

„Bude asi nutné celé výběrové řízení zopakovat,“ uvedl náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Do soutěže na dodavatele opravy střechy stadionu se nepřihlásila ani jedna firma. Město přitom práce chtělo zahájit na jaře. Záležitostí se podle Popelky bude ještě tento týden zabývat rada města.



Přípravy na výměnu celé střešní konstrukce zimního stadionu schválili jihlavští zastupitelé loni v prosinci a letos kvůli tomu převedli do rozpočtu padesát milionů korun.

„Není to žádné překvapení. V současné ekonomické situaci, kdy skoro na dva roky dopředu nemůžete sehnat stavební firmu, to byla od začátku prohraná bitva,“ okomentoval „výsledek“ výběrového řízení opoziční zastupitel David Beke (ODS).

Ohledně chystané rekonstrukce se už dopředu mluvilo o řadě možných technických překážek. Horácký zimní stadion je totiž pro stavební techniku těžko přístupný. Ze dvou stran jsou frekventované ulice s trolejovým vedením, z další pak novostavba takzvaného malého zimáčku. Jako přístupová cesta pak zbývá už jen přilehlý park.

Město chtělo ušetřit za projektanta. „Bylo to naivní,“ tvrdí opozice

Město při této zakázce sáhlo po metodě takzvané Žluté knihy FIDIC. V praxi to znamená, že chtělo z jednoho výběrového řízení vybrat zhotovitele, jenž by si na vlastní náklady dále zařídil všechny ostatní projektové náležitosti společně se zajištěním potřebných povolení.

„Výhodou je to, že odstraníme jeden administrativní mezikrok, což je výběrové řízení na projektanta, a potom výběrové řízení na dodavatele,“ vysvětloval Popelka.

„Bylo naivní se domnívat, že přijde nějaká firma, která by se uvolila na několik měsíců zaměstnat svého projektanta. Je to značně atypická zakázka, nikdo nemá v šuplíku nachystaný mustr,“ řekl Beke.

Podle nového statického posudku může být Horácký zimní stadion s nynějším zastřešením v provozu ještě v sezoně 2019/20.

Ščerban spoléhá na vládní program obnovy velkých sportovišť

S neustálými průtahy a přešlapováním ohledně budoucnosti stárnoucí haly však už dochází trpělivost Bedřichu Šcerbanovi, jednateli hokejové Dukly Jihlava. Na Horáckém zimním stadionu hraje nejen její první tým, ale i celá řada mládežnických oddílů.

„Jsem už opravdu pesimista. Deset let se kolem stadionu povídá pořád to samé. Jedinou naději vidím v tom, že vláda schválí program na obnovu velké sportovní infrastruktury a nabídne ho. Chytám se toho jako tonoucí stébla. Když vláda řekne, že bude schopná tam a tam poslat tolik peněz, tak už snad nebude zbytí a něco se pohne,“ pronesl Ščerban na setkání s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou.

Přímého slibu, že stát do Jihlavy pošle peníze na stadion, se však od bývalého hokejového brankáře nedočkal.

„Stát má na tuto problematiku omezený rozpočet. A situace, jaká je v Jihlavě, je ve více městech v republice. Peníze na halu chtějí v Brně, Kladně... Na fotbalový stadion pak zase v Hradci Králové a Českých Budějovicích. A to je jen fotbal a hokej. Nemluvím o atletice či plaveckých halách, které je taky potřeba postavit,“ uvedl Hnilička.

Hnilička: Oprava a nová hala? To mi přijde nehospodárné

Soudí, že městské a regionální samosprávy nemohou spoléhat pouze na stát. Je potřeba, aby se na výstavbě samy finančně podílely.

Podle náměstka Popelky chce nynější vedení města zrekonstruovat stávající halu a v budoucnu postavit i novou multifunkční arénu.

„Máme dvě rovnocenné investice a pravděpodobně obě budeme muset udělat. Jihlava na to pochopitelně sama peníze nemá. Do takové investice musí vstoupit i kraj, protože pokud by nová aréna vznikla, měla by být krajská,“ pronesl náměstek.

Nad tímto scénářem však Hnilička povytáhl obočí. „Informace, že bude potřeba hodně peněz na opravu a pak se bude stavět nová multifunkční aréna, je pro mě nová. To mi přijde dost nehospodárné.“