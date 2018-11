V Jihlavě podepsali koaliční smlouvu. Co udělají, však řeknou za 90 dní

Msta na Vysočině, kde už mají zvolené nové starosty Bystřice nad Pernštejnem - Bystřičtí zastupitelé ve středu zvolili do čela Karla Pačisku (ČSSD). Místostarostou se však poměrně překvapivě stal ředitel základní školy Martin Horák (Sdružení za rozvoj bystřického regionu), jemuž uvolnil místo dosavadní místostarosta Josef Vojta. Ten se rozhodl zůstat pouze řadovým zastupitelem. V radě zasednou ještě zástupci KSČM a KDU-ČSL. Polná - Třiašedesátiletý Jindřich Skočdopole (nezávislý) je starostou Polné již dvacet let od roku 1998. A byl jím tento týden zvolen opět do roku 2022. Jeho místostarostou se v pětitisícovém městě stal Luboš Kousal (Poleňáci pro Polnou). Žirovnice - Třítisícové město povede další čtyři roky Milan Šmíd, jehož ODS byla ve volbách druhá. Neuvolněným místostarostou byl zastupiteli zvolen Radek Vopravil z vítězného sdružení nezávislých. Světlá nad Sázavou - Posty obhájili v úterý večer jak starosta Jan Tourek (KDU-ČSL), tak místostarosta Josef Hnik (Pro Světelsko). V městě se 6 600 obyvateli skončili v opozici komunisté, hnutí ANO a ČSSD. Velké Meziříčí - Ustavující zastupitelstvo více než jedenáctitisícového Meziříčí zvolilo tento týden do čela města starostu Josefa Komínka (ČSSD) a místostarostku Jiřinu Jurdovou (Meziříčské fórum). Dalšími radními do roku 2022 jsou Petr Vrána, František Komínek (oba ČSSD), Marie Ripperová, Stanislav Kratochvíl (oba KDU-ČSL) a František Smažil (ANO). Svratka - Třetí volební období v řadě pokračuje v čele František Mládek (Starostové pro občany). Neuvolněným místostarostou nejmenšího města na Žďársku byl zvolen Martin Mudroch ze stejného hnutí.