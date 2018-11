Stihnout obě funkce pro mne bylo zásadní, říká starosta a senátor Tecl

V minulých letech bylo v Brodě obvyklé, že se nová koalice zformovala jen pár dní, a dokonce jednou jen pár hodin, po oznámení výsledků. Proč to letos trvalo měsíc?

Letos byla situace komplikovaná, ovlivnily ji i senátní volby. Vyjednávat jsme začali až po jejich druhém kole. Zároveň jsme delší dobu hledali optimální řešení. To se snad nakonec podařilo. I když se přiznám, že já osobně jsem chtěl mít koalici ještě širší.

Nakonec se dohromady dala ODS, ANO se Ženami za Brod, TOP 09 a ČSSD. Dohromady máte 13 hlasů z 25. Řekněte, bude to stačit?

Věřím, že se dokážeme domluvit i s jinými uskupeními a že nebude záležet jen na našich třinácti hlasech. Na velké většině věcí, kterou jsou pro Brod dobré, se shodneme napříč zastupitelstvem. Ale pokud jde o tu samotnou těsnou většinu, ta tady byla už v období 2010 až 2014 a také to fungovalo.

Starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (vpravo) a místostarosta Zbyněk Stejskal.

Proč vlastně došlo k rozpadu původní koalice s lidovci, Broďáky a hnutím Společně pro Brod? To byste měli pohodlných 14 hlasů.

Situace se tak vyvinula. Bylo víc variant, rozhodli jsme se akceptovat vůli voličů. Snad ještě nikdy se nestalo, že by v Havlíčkově Brodě spoluvládla dvě uskupení, která ve volbách skončila na prvním a druhém místě. Zkusili jsme tedy jít touto cestou.

A jste si jist, že vůle voličů ODS byla utvořit koalici s ANO a Ženami za Brod nebo sociálními demokraty?

Našli jsme průnik v našich programech. Navíc to, kam chceme Brod směřovat, se nijak nemění. Shodli jsme se, že rozdělané věci budou pokračovat.

Ale na celostátní úrovni nejsou ODS a ANO zrovna velcí přátelé, zvlášť teď…

Politika na celostátní a komunální úrovni je rozdílná. V obcích a městech je to o lidech, o tom, jak se dokážou domluvit a jak spolu vyjít. Není to ideologický boj jako ve Sněmovně.

Při pohledu zvenčí to vypadalo, že pokračování bývalé koalice, která v Brodě vládla 12 let, bránil rozkol mezi ODS, TOP 09 a lidovci. Když se podíváte zpět, vnímáte to taky tak?

My jsme mluvili s většinou stran a hnutí. A nemyslím si, že bychom konkrétně s lidovci nějak zvlášť nevycházeli. Alespoň já jsem to tak nevnímal.

A nemohly vás rozkmotřit senátní volby? Do druhého kola jste se dostal vy a Daniel Herman z KDU-ČSL. Váš tehdejší koaliční partner a zejména jeho lídr ho poměrně rázně prosazoval a vůči vám se vyhraňoval.

No vidíte, to mne ani nenapadlo. Ale ani zpětně si nic takového neuvědomuji. Je jasné, že pokud se v senátních volbách sešli proti sobě kandidáti ODS a KDU-ČSL, náš tehdejší partner podporoval svou stranu. Pokud by ODS měla nějakého jiného kandidáta, tak i my tady v Brodě bychom ho všemožně podporovali.

Nicméně senátorem jste se stal vy. K tomu jste starostou. Půjde to dohromady?

Už když jsem o senátorských volbách přemýšlel, u kolegů, kteří mají souběh těchto funkcí, jsem se informoval. Že to lze stíhat, bylo pro mne zásadní. Starostové-senátoři, s nimiž jsem mluvil, si to pochvalovali. Tvrdili, že tak při práci v Senátu zůstali nohami na zemi a v realitě, z níž vysocí politici často vypadávají. Rozhodl jsem se, že to zkusím taky. Do voleb jsem šel s tím, a také jsem to na rovinu veřejně prezentoval, že bych chtěl vykonávat obě funkce.

Jste připraven na případnou kritiku kvůli souběhu funkcí?

Chápu, že někteří lidé mi to mohou vyčítat. Udělám vše pro to, aby souběhem obou funkcí ani jedna neutrpěla. Jestliže nějaká kritika přijde a bude oprávněná, zamyslím se nad tím a podle toho se i zařídím. Už teď ale uvažuji, že se některých svých dalších funkcí, mimo starosty a senátora, možná vzdám. To si ale zatím nechám pro sebe. (Tecl je zároveň zastupitelem Kraje Vysočina a členem jeho finančního výboru - pozn. red.)

Už jste musel měnit kalendář kvůli jedné nebo druhé funkci?

Výkon senátorské funkce mi začíná složením slibu a první schůzí v tomto týdnu (stalo se tak v úterý, rozhovor vznikal dřív - pozn. red.). Za vynikající však považuji, že schůze senátu se nekonají o víkendech a v pondělí. Právě pondělky jsou tradičním dnem, kdy v Brodě zasedá městská rada a zastupitelstvo. Takže nebude potřeba hledat nové termíny.

Vraťme se ještě do Havlíčkova Brodu. Co město v příštích čtyřech letech čeká? Kam ho chcete posunout?

Do konce ledna 2019 jsme si dali termín na vypracování programového prohlášení. Shrneme v něm naše priority, které budou vycházet z programů jednotlivých stran a uskupení. A chceme, aby se tam objevily i věci od stran a hnutí, která nejsou v radě města.

Co bude v programovém prohlášení stěžejním tématem?

S největší pravděpodobností to bude doprava. Věřím, že za čtyři roky už bude funkční obchvat. Zaměřit se chceme na parkování v centru města i na sídlištích. Tam už díky dobré práci minulého vedení máme mnohé věci předpřipravené a už je jen dotáhneme.