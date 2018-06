Řidiči našli zkratku přes čtvrť brodské honorace, místní chtějí jednosměrku

Před osmi až deseti lety to byly nejdražší parcely ve městě. Zájemci si je kupovali až za tři tisíce korun za metr čtvereční. I proto se na tehdy nově vznikající sídliště U Rybníčku mezi areálem nemocnice a psychiatrie stěhovali podnikatelé, právníci, lékaři nebo soudci.



Čtvrť místní honorace, takové dostalo sídliště přízvisko. Během pár let tu vyrostly honosné rodinné domy. Jenže už v té době začal doutnat spor s vedením města. Obyvatelům se přestával líbit nárůst dopravy, jež mezi domy po propojení komunikací proudí.

Skrz sídliště denně projede 1 800 aut. Řidiči si ulicemi U Rybníčku a navazující Zahradnického zkracují cestu mezi západním a severním okrajem města. I když musí prokličkovat řadu křižovatek, je pro ně tato cesta kratší a rychlejší než čekat na několikerých semaforech v Masarykově ulici.

A obyvatelům lokality nedaleko ZŠ Wolkerova se tento stav přestal líbit. „Ráno je tu strašný provoz. Nedá se otevřít okno, nedá se větrat, nevyspíme se,“ stěžuje si například Marta Vašíčková ze Zahradnického ulice.

„Je to zklamání, vyhověli jste těm, kterých se problém netýká“

Lidé tlačí na radnici, aby se současným stavem něco udělala. Vedení města nyní přišlo s konkrétními opatřeními, která by situaci mohla částečně vyřešit. Obyvatele lokality o nich informovalo ve středu vpodvečer při besedě na radnici.

„To, s čím jste přišli, je pro mě obrovské zklamání. Vyhověli jste pouze lidem, kterých se nárůst dopravy netýká. Pro nás, kteří se to tři roky snažíme změnit, to žádný posun není,“ rozčiloval se na besedě Karel Klofáč.

Radní představili čtyři již schválené úpravy. Křižovatka ulic Mahenova a Wolkerova dostane nový povrch a bude vyvýšena, jako by byla příčným prahem. „Zpomalí to dopravu,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek.

Zároveň v Zahradnického ulici u základní školy přibude vyvýšený přechod pro chodce a v ulici U Rybníčku podél areálu léčebny, kde platí „třicítka“, nechá město instalovat informativní radary.

Počítá rovněž s úpravou křižovatky Zahradnického a Masarykovy ulice. „Při vzrůstajícím provozu se stává nebezpečnou,“ konstatoval Honzárek.

„Samotná realizace některých opatření může trvat, některá nemusí dopadnout vůbec. Pro část z nich je potřebné územní rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů. Za státní správu nemůžeme mluvit,“ upozornil starosta Jan Tecl.

Jednosměrka nebude, nahnala by řidiče do okolních ulic

Lidem ale toto nestačí. Na předchozím dubnovém jednání se s vedením města dohodli na zkušebním, zhruba dvou až tříměsíčním osazení ulice U Rybníčku jednosměrkou.

Mohlo by se po ní projet jen od Rozkošské ulice nahoru. Pro opačný směr by museli řidiči hledat jinou cestu. To ale nakonec radní odmítli.



„Nevidím v tom žádné opatření, které by okamžitě pomohlo a průjezd sídlištěm omezilo. Jednosměrka mohla pomoci. Nerozumím, proč jste od toho - byť i na zkušební dobu - upustili,“ podivoval se Jiří Poustka.

„Lidé bydlící v ulicích, do kterých by jednosměrka dopravu přivedla, s tím absolutně nesouhlasili. Bylo by to opatření přijaté na jejich účet,“ vysvětlil Honzárek.

„Zároveň by to zahltilo křižovatky v Šubrtově a Zahradnického ulici,“ dodal radní Tomáš Hermann.

Jednu ulici blokuje závora, obyvatelé ji sundat nechtějí

Jak z jednání vyplynulo, za situaci si do jisté míry mohou obyvatelé sídliště sami. Mezi domy totiž vedou dvě ulice. Jenže jedna z nich je soukromá a na soukromém pozemku. A podílníci, kteří ji vlastní, ji opatřili závorou. Tu nechtějí odstranit. Doprava, která by se jinak rozmělnila do dvou ulic, z nichž by mohl být třeba vytvořen jakýsi kruhový objezd, tak proudí ulicí jedinou.

„Děkuji za přijatá opatření. Když jsme tu pozemky kupovali, věděli jsme, že budou ležet u silnice. A ta je od toho, aby po ní jezdila auta. Děti si mají hrát v parku, nikoliv na silnici. A jestliže kvůli 1 800 autům by se měla dělat jednosměrka, proč ji neudělat také kvůli devíti tisícům aut v Žižkově ulici nebo osmnácti tisícům v Masarykově,“ podotkl Jan Doležal.

Jenže on sám bydlí právě v části ulice U Rybníčku se závorou a auta mu před domem nejezdí. I proto na jeho slova sousedé ostře reagovali, až je musel starosta uklidňovat. Vzrušené dohady poté pokračovaly i mezi sousedy po skončení debaty před radnicí.

Spásou by byla spojka Ledečské a Masarykovy. Tu odmítá Perknov

Nešťastná situace se závorou vznikla už při budování sídliště. Část tehdejších zájemců o parcely vytvořila družstvo, koupila pozemek a na své náklady zřídila cestu i veřejné osvětlení. „Stálo nás to tenkrát tři miliony,“ podotkl jeden z podílníků Karel Satrapa.

Po stavbě chtěli ulici předat městu. To ale podle Satrapy tenkrát odmítlo, že si počká, až bude dokončené celé sídliště. „Jenže pak už byla situace právně tak složitá, že k převodu nedošlo,“ poznamenal místostarosta Čeněk Jůzl.

Podle obyvatel sídliště i vedení města by mohla dopravu z ulic U Rybníčku a Zahradnického odvést jedině nová spojka Ledečské a Masarykovy ulice. Loni plán na její vybudování představil Kraj Vysočina. Vlna odporu se proti ní ale vzedmula v místní části Perknov, kde by nová silnice zasáhla do Lázničkovy stráně a vedla by několik desítek metrů od nových domů.

Příprava této investice tak byla dočasně zastavena. „Jestliže dojde k rozhodnutí silnici stavět, bude to otázka mnoha let,“ upozornil Hermann.