Střelec z Jihlavy přišel v soudních sporech se svou bývalou ženou o vše

„Mrtvá žena měla se svým bývalým partnerem v dřívější době neshody, kterými se v minulosti zabývala i Policie České republiky,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.



Vše dokonce zašlo tak daleko, že expartner ženě údajně držel nůž pod krkem a vyhrožovat zabitím. V dubnu se ženě někdo pokusil otrávit psy. I tento případ si mnozí dávali do souvislostí s jejím bývalým manželem.

„Jejich spory byly opravdu velké a věděl jsem, že jí často i vyhrožoval. Že to ale zajde až takhle daleko, to by mě ani v nejdivočejších snech nenapadlo,“ pronesl Martin Málek, který se zastřelenou spolupracoval v jednom nadačním fondu.

Bývalí manželé spolu v minulosti vlastnili v Jihlavě například autoservisy nebo stanici technické kontroly. Pohled do veřejně přístupných listin napovídá, že minimálně v jedné ze společností dlouhé roky probíhal boj o to, kdo ji ovládne.



Muž, který podle policie podnikatelku čtyřmi výstřely zastřelil, podal na firmu, v níž postupně ztratil vliv, například insolvenční návrh. Zdůvodnil ho tím, že se nemůže domoci svých 400 tisíc korun, které společnosti půjčil. Soud jeho návrh zamítl.

Se svou bývalou ženou muž prohrával jeden spor za druhým

Ta samá společnost dle své výroční zprávy vedla na konci loňského roku pět soudních sporů. Z toho čtyři byly právě s tímto mužem. Ten firmu zažaloval například kvůli neplatnosti své výpovědi, neplatnosti faktur nebo valných hromad.

Podle informací MF DNES však nebyl ve sporech úspěšný a postupně přicházel o majetek. „Šlo o velké majetky,“ pronesl Málek.

Vedoucí kriminálky na Vysočině Pavel Kubiš sděluje podrobnosti k případu:

VIDEO: Vrah z auta v Jihlavě vypálil šest výstřelů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muži se nedařilo ani ve sporech, které vedl přímo proti své bývalé ženě. „Měl přijít i o dům, v kterém žil ve Štokách. Přišel prakticky o všechno,“ popsal jeden ze známých, který byl se situací v rodině obeznámen.

Jedno z posledních soudních stání absolvovali bývalí manželé minulý týden. I jeho výsledek nakonec mohl vést k tomu, že se bývalý partner rozhodl proti své exmanželce obrátit zbraň a dvěma ranami ji zastřelit přímo na ulici nedaleko jejího domova.

Sám však ženu příliš dlouho nepřežil. Druhý den po vraždě totiž kriminalisté na Chrudimsku našli tělo mrtvého muže. A právě směrem do tohoto regionu střelec ze Slavíčkovy ulice uprchl.

„Mrtvolu objevili náhodní kolemjdoucí. K objasnění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva,“ informovala mluvčí policie v Pardubickém kraji Markéta Janovská. V pondělí policie potvrdila, že jde o hledaného střelce.

Na okraji Jihlavy muž několika výstřely z auta zavraždil starší ženu: