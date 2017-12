Podezřelým ze střelby z auta je exmanžel oběti, u silnice se našlo tělo

Policisté v sobotu poskytli bližší informace k vraždě, ke které došlo v pátek kolem 14. hodiny v jihlavské ulici Slavíčkova.

Uvedli, že obětí střelby se stala 71letá místní podnikatelka.

„Z prvotního prověřování vyplynulo, že ze spáchání tohoto závažného násilného trestného činu by mohl být podezřelý bývalý partner mrtvé ženy, se kterým měla tato žena v dřívější době neshody. Těmi se v minulosti zabývala i policie,“ uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po muži policie vyhlásila pátrání. V sobotu se třiašedesátiletý muž objevil v policejní databázi hledaných osob s tím, že je ozbrojen a mohl by být nebezpečný. Po patnácté hodině však oznámení z databáze hledaných zmizelo.

„Na pokyn velitele vyšetřovacího týmu bylo pátrání staženo, ale úkony šetření dál pokračují,“ prozradila Čírtková. Zda byl muž dopaden, však nepotvrdila.

Tou dobou bylo na Chrudimsku u silnice nalezeno tělo muže, který by věkem mohl podezřelému odpovídat. „Mrtvolu objevili náhodní kolemjdoucí. K objasnění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva,“ informovala mluvčí policie v Pardubickém kraji Markéta Janovská. Ani v tomto případě policie dosud neřekla, že by se mohlo jednat o hledaného střelce.

Podezřelý se v pátek měl pohybovat v červeném voze Hyundai iX35. Policisté po něm vyhlásili pátrání. V sobotu před 14. hodinou mluvčí Čírtková oznámila, že hledané se vozidlo se už podařilo najít. Podle informací iDNES.cz se tak mělo stát právě na Chrudimsku.

Vyšetřovatelé prohledávali dům exmanžela oběti ve Štokách

V sobotu dopoledne vyšetřovatelé v té souvislosti prohledávali dům exmanžele oběti ve Štokách na Havlíčkobrodsku. „Přijeli kriminalisté s technickým vozidlem. Zprvu se u rozlehlého šedivého jednopodlažního domu snažili odvrtat zámky a dostat se dovnitř, nakonec se jim podařilo otevřít pomocí páčidla,“ informoval z místa reportér iDNES.cz.



Nad Štokami, stejně jako v pátek po střelbě nad severní částí Jihlavy, létal policejní vrtulník.

Jak z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, bývalí manželé spolu v minulosti podnikali, vlastnili v Jihlavě autoservisy i třeba stanici technické kontroly. Jenže se nepohodli a spory vygradovaly až v právní bitvu. Tento týden ve středu měli mít u okresního soudu v Havlíčkově Brodě stání.

Policisté žádají, aby se jim na linku 158 ozvali všichni ti, kteří se v době vraždy pohybovali ve Slavíčkově ulici či jejím bezprostředním okolí. Domnívají se, že minimálně dva možné svědky dosud neměli možnost vyzpovídat.



„Na místě se měly nacházet dvě osoby pravděpodobně vyššího věku, které z místa odešly ještě před příjezdem policie. Kriminalisté by potřebovali svědectví těchto dvou osob, které může být velice důležité pro další prověřování činu,“ doplnila Čírtková.



Při pátrání by mohli pomoci také řidiči, kteří v pátek v době od 13:58 do 14:05 projížděli po jihlavské Sokolovské ulici. „A to zejména ve směru od dálničního přivaděče do centra Jihlavy,“ podotýká Čírtková. Policisté doufají, že některý z nich by mohl mít v autě kameru, která mohla zachytit důležité okamžiky.

„Výzva směřuje také k dalším řidičům, zejména vozidel taxislužby, kteří v pátek 15. prosince v odpoledních, večerních nebo nočních hodinách brali na Jihlavsku, Havlíčkobrodsku nebo Chrudimsku do svého vozidla staršího muže a vezli ho do Chrudimi, jejího okolí nebo do obce Medlešice a jejího okolí,“ upozorňuje Čírtková.