Soud na tři roky zakázal činnost útulku Ligy na ochranu zvířat v Třebíči

Případ, kterým se zabýval trestní senát Okresního soudu v Třebíči, je výjimečný tím, že obžaloba nemíří na konkrétního člověka, ale proti právnické osobě.

„Spolek je veden u Městského soudu v Praze. V žádném evidenčním souboru ovšem není uvedená nějaká konkrétní fyzická osoba, která jej zastupuje, respektive zastupovala od doby jeho vzniku. V rejstříku nejsou ani zakládací listiny či stanovy místní organizace Ligy na ochranu zvířat v Třebíči,“ konstatoval soudce František Frula.

Z žádných evidencí nelze podle něj také zjistit členy spolku a jejich počet, rovněž chybí zápisy z valných hromad či výsledky volby předsedy místní organizace Ligy na ochranu zvířat.



Při jednáních za útulek v minulosti vystupoval ochránce zvířat Petr Ondráček. „Fakticky ale není informace, že byl legitimním předsedou,“ upozornil Frula. Ondráček se ale jednání nezúčastnil, omluvil se ze zdravotních důvodů.

Soudce mohl organizaci udělit trest zákazu činnosti až na dvacet let. Držel se však nakonec při spodní hranici sazby.

Zaměstnanci útulku nedostávali výplaty, zmizela dotace

Ondráček byl dlouholetým předsedou celorepublikové Ligy na ochranu zvířat. Okolo roku 2014 - pravděpodobně i vlivem smrti jeho matky - se ale začal dostávat do problémů. Nejen s penězi, ale také s alkoholem a hracími automaty.

S místní organizací Ligy na ochranu zvířat zabředl do dluhů, řešila se tam zpronevěra. Neodcházely platby na zdravotní či sociální pojištění zaměstnanců, přestože jim tyto částky byly strženy ze mzdy. Zaměstnanci třebíčského útulku nedostávali nějaký čas ani výplaty. A město Třebíč nemá doloženo, na co byla použita v roce 2015 čtvrtmilionová dotace (podrobnosti se dočtete zde).

„Z bankovního účtu převážně vybíral Ondráček. Věděla jsem to. Když jsem položky v internetovém bankovnictví viděla, tak jsem mu volala a on mi vždy výběry peněz zdůvodnil s tím, že má na to doklady. Neměla jsem důvod si myslet, že používá peníze jinak než na potřeby zvířat,“ vyjádřila se již dříve ve své výpovědi na policii inspektorka Ligy na ochranu zvířat ČR Zuzana Semelová.

„Aktuální závěr soudu nebereme vůbec jako poškozování jména naší celostátní organizace. Naopak jsme se dostali z toho nepříjemného kolotoče v Třebíči, který vznikl za pana Ondráčka. Za něj navíc stále platíme 400 tisíc korun na dluzích. Splácíme je, jak můžeme,“ uvedla pro iDNES.cz poté, co třebíčský soud vynesl verdikt.

„Liga skončila už dávno, Ondráček byl jediným členem“

„Soudní rozsudek, to je špička ledovce. Jsou to důsledky toho, jak tady pan Ondráček řešil své soukromé věci smíchané s věcmi Ligy na ochranu zvířat. Toto vedlo k převodu třebíčského útulku do péče města,“ připomněl radní Pavel Heřman.

Fakticky podle něj třebíčská organizace Ligy na ochranu zvířat zanikla už dávno. „V době, kdy se to celé odehrálo, tak Petr Ondráček, co vím, byl jediným členem zdejší ligy,“ řekl.

Je rád, že se opuštěná zvířata dostala do péče města. „V konečném důsledku to celé vedlo k dobrým věcem. Postavili jsme nový útulek, který funguje jinak než pod tou organizací,“ uzavřel Heřman (o otevření nového útulku se dočtete zde).

Rozsudek dosud není pravomocný. Opatrovnice Ilona Chládková, která byla v tomto konkrétním řízení u soudu ustanovena jako zástupkyně třebíčské Ligy na ochranu zvířat, si ponechala lhůtu pro podání odvolání.

„Budu pobočku Ligy na ochranu zvířat dopisem informovat o tomto jednání. Nevím, zda to za spolek na jeho adrese vůbec někdo převezme,“ řekla Chládková. „Asi se tam nemá kdo vyjádřit,“ předpokládá.