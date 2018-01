Z haldy štěpky týdny po požáru stoupá pára a zápach, firma ji likviduje

Je úterý dopoledne. Nad Novou Cerekví na Pelhřimovsku právě jasně svítí slunce. O tom, že ještě před necelými dvěma týdny oblohu nad městysem po několik dní halil hustý dým z požáru tamního skladu dřevní štěpky, už není při pohledu z dálky ani památky. Ovšem při příjezdu do městečka se dojem změní.



Čím blíže se člověk ke skladišti dostává, tím silněji je cítit zápach spáleniny.

„Ten smrad je tady pořád cítit. Záleží, jak jde vítr,“ potvrzuje jedna z obyvatelek domů, které stojí v těsné blízkosti požářiště.

„Cítit to je pořád. Možná teď to smrdí ještě víc, než když to hořelo. Ostatně měli jsme štěstí, že během těch jedenácti dní požáru šel vítr nad Novou Cerekev pouze dva dny. Kdyby to bylo po celou dobu, bylo by to asi na vystěhování,“ dodává starosta městyse Zdeněk Rajdlík.

Veškerá hmota se ze skládky odváží do jihlavského Kronospanu

Nájemcem pozemku, na němž se skladiště nachází a který leží hned u vlakového nádraží, je firma Silva CZ. Ta je dceřinou společností dřevozpracujícího koncernu Kronospan. Společnost už pomalu začala likvidovat následky požáru. Ze skladiště odváží štěpku, kterou nezasáhl požár. Postupně také transportuje pryč i materiál, který byl ohněm zasažen.

VIDEO: Více jak týden bojují hasiči s požárem v Nové Cerekvi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Sklad se dává do původního stavu a všechna hmota se odváží pryč, do Jihlavy do fabriky,“ potvrdil jednatel firmy Silva CZ Vladislav Šarudi.

„Ráno zde bylo auto, něco naložilo a zase odjelo,“ zmínil se také železniční dělník, který prořezával stromy podél železniční trati vedoucí kolem areálu.

Podle jeho slov v úterý ráno požářiště kontrolovali i lidé ze společnosti Kronospan a hasiči, kteří zjišťovali, jakou má materiál teplotu.

„Ano, naši kluci ze sboru dobrovolných hasičů to chodí neustále kontrolovat,“ potvrdil i cerekvický starosta Rajdlík.

Nejdelší zásah hasičů za deset let způsobilo samovznícení

Když se na místo přišel podívat reportér MF DNES, zrovna se nic ve skladišti nedělo. Ze štěpky, která byla zasažená požárem a prolitá velkým množstvím vody, vycházela pára.

Materiál, který původně ležel na hromadě vysoké jako několikapatrový dům, je rozprostřený v menších kupkách.

„Žádný konečný termín na vyklizení skladiště nemáme. Z naší strany je však snaha, aby to bylo co nejrychleji,“ dodal Šarudi.

Ten už v polovině ledna slíbil místním obyvatelům, že společnost v Nové Cerekvi do budoucna nehodlá tento materiál skladovat.

Požár dřevní štěpky v Nové Cerekevi vypukl 7. ledna odpoledne. Na místě zasahovaly stovky hasičů, kteří se střídali po směnách. Uhasit oheň se jim podařilo až po jedenácti dnech.

„Požár zapříčinilo samovznícení. Co do délky trvání se jedná o nejdelší požár za uplynulých deset let,“ uvedla mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

S požárem dřevního odpadu a štěpky bojovali hasiči jedenáct dní: