Dřevotřísková drť v Cerekvi hoří už přes týden. Firma z městyse odejde

Sousedka obří haldy si pro jistotu už sbalila tašky „Doma jsme si říkali, co se bude dít, až to tady jednou chytne,“ lamentuje Bohumíra Coufalová z Nové Cerekve.

Celý život bydlí v domě u křižovatky za kolejemi poblíž železniční stanice. K obřím haldám dřevní hmoty, s jejichž požárem od neděle 7. ledna nepřetržitě bojují hasiči s pomocí těžké techniky, to má zřejmě nejblíž z celé obce. Odhadem necelých 200 metrů. Zatímco na život u nepříliš frekventované trati si Bohumíra Coufalová zvykla, šrumec spojený s likvidací požáru snáší těžko. „Bydlím tady celý život. Na starý kolena je tu místo klidu takovej blázinec. Když vedle toho bydlíte a trvá to déle než týden... V noci nespím, mám strach, co se bude dít,“ vypráví při čekání na vlak. „Jsem astmatik a zrovna jedu k lékaři do Pelhřimova. Jinak bych ani nevylézala z domu. Ani nevětrám,“ líčí. Přímo před domem Bohumíry Coufalové mají jedno ze stálých stanovišť hasiči, kteří tu z cisteren přečerpávají vodu a dopravují ji na místo požáru. „Když před náš dům umístili rozdělovač, ptala jsem se jich: ‚To myslíte vážně? Vždyť tady mám ložnici.‘ Paní, nedá se nic dělat, odpověděli mi. Chápu, že tu vodu potřebují, chudáci kluci kolem toho lítají ve dne v noci,“ dodává smířeně.

Pokud by se situace ještě zhoršila, může se odstěhovat alespoň na vzdálenější konec obce k synovi. „Říkali mi: ‚Babičko, pojď k nám.‘ Mám sbalené tašky, kdyby náhodou. Jenže tady mám kromě psa také slepice,“ vysvětluje, co ji drží na místě. Zatím nechce Bohumíra Coufalová věřit ani tomu, že nezačne hořet zbytek haldy, který už je od hořící či doutnající části oddělený. Situace se podle ní mění každým dnem. „Třeba v pátek foukalo rovnou do naší vsi. Hodně to vane také na Stanovice a Proseč,“ zmiňuje další sousední obce. „Moje vnučka pracuje v Pelhřimově a říkala, že to cítili i tam.“ Zrovna v pondělí foukal vítr směrem od obce, kouř se tak valil spíše směrem na asi dva kilometry vzdálený Čížkov. „Dneska už je to cítit i tady, doteď foukalo spíše jinam,“ řekla reportérovi MF DNES jedna z obyvatelek Čížkova. Na jeho horním konci však byli i včera v klidu. „U nás na kopci to v zásadě nepociťujeme. Přece jen jsme trošku dál, záleží, jak se točí vítr,“ reagoval Pavel Buchta, který provozuje restauraci u silnice. (bar)