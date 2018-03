VIDEO: Vstávat a hybaj jinam. Policie pokutovala špatné parkování u D1

„Kamiony přes noc parkují na nájezdech, sjezdech, v odstavných i přípojných pruzích. Je to nebezpečné z hlediska bezpečnosti provozu. Když tam kamion stojí, je nájezd kratší a je pro ostatní řidiče rizikem,“ vysvětluje policejní mluvčí Dana Čírtková.

Je pět hodin ráno a stojíme spolu s ní a s dalšími policisty na odpočívadle na 111. kilometru D1 u Jihlavy. Kontrola špatně parkujících kamionů je v plném proudu.

Na jednom odpočívadle je takových hned několik. Do akce se na celém vysočinském úseku zapojilo šest policejních hlídek.

Nejvíc nešťastně stojí mladý slovenský řidič s větší dodávkou. „Nemohl jsem se dostat dál, stály tu přede mnou kamiony,“ snaží se policistům ještě rozespalý a v nočním úboru vysvětlit.

Už na první pohled stojí tam, kde by si to vůbec neměl dovolit. Vozidlo zaparkoval na vjezdu na odpočívadlo ve směru na Brno. Zastavil na levé straně silnice v ostré levotočivé zatáčce. Je to nepřehledné místo i ve dne, natož pak za tmy.

Na dálnici lze stát jen na místech označených jako parkoviště

„Když řidič přijíždí na parkoviště a je horší viditelnost, může velice snadno dojít k dopravní nehodě a zablokuje se celý sjezd,“ kroutí hlavou nad počínáním mladého Slováka i policejní mluvčí.

„Na dálnici smíte stát jen na místech, která jsou označená jako parkoviště. I na odpočívadle musíte dodržovat parkovací místa,“ vysvětluje mu policista s tím, že i odpočívadlo je součástí dálnice. Mladík jen kajícně přikývne. Tentokrát to má za pětistovku.

Podobně dopadá řidič zahraničního kamionu, který stál před ním na vjezdu na odpočívadlo. Vedle jeho vozu se stěží další automobil protáhne.

„V případech, kdy řidič neohrožuje provoz, ho policisté vzbudí, vyřeší vše domluvou a řidiče z místa vykáží. Pokud ovšem ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, v příkazním řízení mu navíc ukládáme blokové pokuty až do výše dvou tisíc korun,“ prozradila Dana Čírtková.

„Večer jsou odpočívadla plná, musíme zastavit, kde se dá“

„Jenže ono fakt není kde zaparkovat,“ snaží se obhájit svůj přestupek šofér kamionu s registrační značkou Olomouckého kraje. Je jedním z mála českých řidičů, které ve středu nad ránem policisté kvůli špatnému parkování budili, většinu tvořili cizinci. Zastavil mimo parkovací místa tak nevhodně, že zablokoval vjezdy hned na dvě stání.

„Přijel jsem večer, parkoviště bylo úplně plné, nebylo kam vůz odstavit,“ říká dlouhovlasý řidič. „Je to tak vždy. Musíte zastavit doslova kde se dá,“ líčí. Občas je dokonce nutné sjet z dálnice a hledat místo dál od ní.

Že je podél D1 kritický nedostatek míst, kde mohou zaparkovat kamiony a jejich řidiči si udělat povinnou bezpečnostní přestávku, dobře vědí i policisté. Pokud ale někdo zastaví tam, kde se to nesmí, jsou nekompromisní.

Zahraniční řidiči raději zaplatí pokutu, než vypustí pauzu

„Argument, že řidič nemá kde zaparkovat, a proto udělá přestupek, je mylný. Nemůžeme se přece chovat tak, že auto necháme tam, kde to zákon zakazuje, jenom proto, že jsme nenašli místo k zaparkování. Řidiči kamionů jsou běžnými účastníky silničního provozu, kteří se musí chovat tak, jak v dané zemi zákon o provozu na pozemních komunikacích ukládá,“ zdůrazňuje Dana Čírtková.

Řidiči, jimž se blíží čas povinné bezpečnostní přestávky a přijedou na plné odpočívadlo, často řeší dilema. Buď budou riskovat jeden přestupek, když zastaví tam, kde nemají. Nebo jiný, při němž poruší zákonem danou maximální dobu jízdy.

„Zahraniční řidiči údajně raději zaplatí pokutu za parkování, než by si do karty nechali zanést, že nedodrželi bezpečnostní přestávku,“ říká Čírtková.

Máme plán, tvrdí ŘSD. Podél dálnic vznikají i soukromá stání

Nedostatečné množství parkovacích ploch pro kamiony podél D1 opakovaně kritizuje i Kraj Vysočina.

„Ředitelství silnic a dálnic se musí rozhoupat a absenci odstavných parkovišť s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím zázemím řešit. Zvláště, když rekonstruujeme dálnici již čtvrtým rokem,“ prohlásil před časem hejtman Jiří Běhounek.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jeho kritiku odmítá. „Máme plán rozvoje odstavných ploch pro kamiony,“ prohlásil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Tento plán podle koncepce nákladní dopravy pro roky 2017 až 2023 počítá s vybudování celkem 1500 nových parkovacích míst pro kamiony podél hlavních tahů po celé republice.

Podél dálnic poslední dobou vznikají i soukromé odstavné plochy. Velké parkoviště pro až stovku nákladních vozů například vzniklo u D1 na exitu 178 u Ostrovačic. Vedle samotného parkoviště, které je podle webových stránek provozovatele zdarma, nabízí i další služby jako je čerpací a dobíjecí stanice, mycí linka nebo servis. Samozřejmostí jsou toalety se sprchami.