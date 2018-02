Kolem D1 nemají řidiči kamionů kde zastavit. Dostávají pokuty

Minulý týden v pátek a v noci na dnešek se policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově zaměřili na šoféry kamionů. „Kontrolovali, zda k parkování zejména v nočních hodinách využívají parkovací plochy k tomu určené,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.



Potvrdilo se ovšem jen to, že s odstavováním nákladních souprav podél dálnice je velký problém. Policisté zjistili třicet porušení předpisů, dvacet z nich se týkalo právě špatného parkování.

„Velice často se stává, že řidiči odstavují kamiony na nájezdech a sjezdech z dálnice D1 nebo dokonce parkují v prostoru připojovacích nebo odbočovacích pruhů,“ podotkla Čírtková. Někteří se nezatěžují ani tím, aby parkovali na odpočívadlech podle vodorovného značení a zastaví prostě tam, kde je nějaké místo.

„Všechny přestupky policisté vyřešili uložením blokové pokuty. Řidiče vyzvali, aby s vozidlem místo, kde nesprávně parkovali, opustili a zaparkovali na místě k tomu určeném,“ přiblížila mluvčí.

Řidiči si večer musí vybrat, který ze dvou předpisů poruší

„Parkování kamionů v místech, která k tomu nejsou určena, je velice nebezpečným jevem, který ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ podotkl vedoucí dálničního oddělení ve Velkém Beranově David Jirák s tím, že podobné kontroly budou pokračovat.

Zjištění policie je však jedna věc a realita na D1 věc druhá. Profesionální řidiči musejí dodržovat bezpečnostní přestávky. Za porušení tohoto předpisu jim hrozí vysoké sankce. Po určité době tak musí své vozy odstavit a odpočívat.

Jenže podél dálnice D1 nemají kde. Parkovacích míst na odpočívadlech je při hustém provozu na dálnici málo a hlavně večer se odstavné plochy do posledního místa zaplní. Šoféři, kterým se blíží čas na odpočinek, si tak musí vybrat, který předpis poruší. Buď zastaví tam, kde nemohou, nebo pojedou dál i v době, kdy už měli mít přestávku.

Provozovatel dálnice nic pro zlepšení neudělal, kritizuje hejtman

Nedostatečné množství parkovacích ploch pro kamiony podél D1 opakovaně kritizuje i Kraj Vysočina. „Ředitelství silnic a dálnic se musí rozhoupat a absenci odstavných parkovišť s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím zázemím řešit. Zvláště, když rekonstruujeme dálnici již čtvrtým rokem,“ prohlásil hejtman Jiří Běhounek.

Naplno se absence parkovišť projevila při lednové hromadné nehodě okolo 110. kilometru dálnice. Řidiči kamionů stojících v kolonách zahájili bezpečnostní přestávku a po rozjetí kolony zůstali stát přímo v jízdních pruzích dálnice. Policisté museli stovku řidičů obcházet, budit je a nutit, aby odjeli.

„Až při kolapsu dálnice, kdy kamiony musí zůstat stát a blokují jízdní pruhy, si znovu připomínáme absenci jakýchkoli funkčních a kapacitně vyhovujících odstavných ploch pro nákladní vozy,“ konstatoval tehdy rozezleně hejtman Běhounek.

„Ani po téměř deseti letech po jarní řetězové nehodě na stejném úseku D1 s více než dvěma stovkami havarujících vozidel provozovatel dálnice nic pro zlepšení situace neudělal,“ postěžoval si.

Plán rozvoje ŘSD počítá s 1500 novými místy po celé republice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jeho kritiku odmítlo. „Máme plán rozvoje odstavných ploch pro kamiony,“ prohlásil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Tento plán podle koncepce nákladní dopravy pro roky 2017 až 2023 počítá s vybudování celkem 1500 nových parkovacích míst pro kamiony podél hlavních tahů po celé republice.

Několik nových odpočívek by mělo přibýt na D1, například u Humpolce, několik dalších by mělo být upraveno, rozšířeno a doplněno o moderní zázemí. A například na odpočívadle u Pávova by měla přibýt rampa pro odklízení sněhu ze střech návěsů.

Dokument počítá s odpočívadly ve třech velikostech. Všechna by měla mít moderní toalety. Na těch nejmenších by měly být pouze nápojové automaty, na středních už řidiči najdou rychlé občerstvení. A na největších s největším počtem míst by měly být restaurace, sprchy a případně i možnost ubytování.

Řidiči kamionů v koloně na D1 zahájili přestávku (17. 1. 2018)