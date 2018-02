Proměna brodského parku začala, zmizí šest desítek nebezpečných stromů

„V městském parku se nachází dohromady asi 2 200 dřevin, na které město nechalo zpracovat posudek. Zhruba do konce dubna budou v parku probíhat odborné zásahy,“ popsal místostarosta Čeněk Jůzl.

Odborný posudek si nechalo město zpracovat po samovolných pádech dvou vzrostlých nemocných stromů po deštích v létě roku 2016. Dendrologové prohlédli všechny stromy v parku Budoucnost a zjistili, že přibližně 60 jich není zdravých a teoreticky by mohly být i nebezpečné.

„Nebezpečné stromy musíme nechat pokácet. Nahrazovány jsou novou výsadbou podle projektu revitalizace parku Budoucnost. Je tak možné, že ne všechny se podaří nahradit hned. Podle projektu se část výsadby bude dělat až po úpravě cest a mobiliáře,“ vysvětlil Jůzl.

Nové dřeviny se budou sázet mladé. Výběr druhů stromů bude velice různorodý. „Budou tam všechny možné druhy stromů. Park i nadále zůstane rozmanitý a různorodý,“ přislíbil místostarosta Libor Honzárek.

„Půjde o dřeviny domácího sortimentu o obvodu kmínku 10 až 14 centimetrů - například javory, břízy a buky. Důležité je, aby byl zachován celkový ráz parku,“ doplnila Soňa Dufková z radničního odboru životního prostředí, která kácení stromů povoluje.

Odborníci kontrolují stromy i na Rozkoši, hřbitovech a u Aleje

Samotná revitalizace parku začne ihned po pokácení nevhodných dřevin. První etapa prací se dotkne úseku od ZŠ V Sadech po sportovní areál Kotlina. Zahrnovat bude i výstavbu parkových zpevněných dlážděných ploch, úpravy rybníků Hastrman a Očko či vybudování nového dětského hřiště s moderními hracími prvky.

V Havlíčkově Brodě to však je jen první část rozsáhlé obnovy zeleně. Podobný pasport nechala radnice udělat i v Rozkošské ulici, na novém hřbitově i hřbitově u svatého Vojtěcha, u obchodního domu Alej i ve vycházkové zóně Vlkovsko. „Celkem i s parkem jde o 3 200 stromů,“ vyčíslil místostarosta Jůzl.

I zde budou nemocné a nebezpečné stromy vykáceny a budou nahrazeny novými. Vše by se mělo ale stihnout už do jarních měsíců. Nové dřeviny by měli být zasazeny co nejblíže těm vykáceným, přičemž se v těchto případech nemusí na nic čekat.

„Nově jsme zadali i podrobnou odbornou prověrku přibližně pěti stovek stromů v místních částech Svatý Kříž a Suchá,“ doplnil Čeněk Jůzl.