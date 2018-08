Druhý podezřelý z napadení hokejisty Melenovského uprchl a skrývá se

K potyčce mezi Melenovským a skupinou mladých lidí došlo 4. června v noci na Masarykově náměstí v Jihlavě. Bývalý extraligový hokejista jihlavské Dukly, Zlína či Karlových Varů je napomenul kvůli jejich hlasitému chování.



Muž, po němž policie pátrá a kterého podezírá z útoku na bývalého hokejistu Marka Melenovského.

Mladíci ho ovšem napadli. Melenovského odvezla záchranná služba do nemocnice s těžkým otřesem mozku, prasklou lebkou a zlomeným nosem. Agresory po dvou minutách zadržela hlídka městské policie.

Podle Jihlavského deníku na hokejistu a později i na jeho známého zaútočili dva bratři, jeden z nich čerstvě propuštěný z vězení. Jednoho po incidentu vzala policie do vazby, druhému se ale později podařilo zmizet neznámo kam.

Policie po za dva týdny dvaadvacetiletém muži vyhlásila celostátní pátrání 9. července. Podle poznámky v policejní databázi může být nebezpečný.

„Případ stále prošetřujeme. Tyto informace v současné době nebudeme komentovat, nemůžeme je potvrdit, ani vyvrátit,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na pravé ucho už Marek Melenovský zřejmě nikdy neuslyší

Jak zároveň deník uvádí, podezřelými v případu by měli být pouze tito dva bratři. I když lidí u incidentu bylo více. „Další dva mladíci se jim v útoku snažili zabránit a odtáhnout je. Na místě byly ještě dvě dívky, které se ale do incidentu nezapojily,“ píše Jihlavský deník.

Zranění Marka Melenovského byla vážná. Bývalý hokejista a současný trenér druholigových hokejistů Pelhřimova strávil v nemocnici dva týdny. A zřejmě bude mít trvalé následky, přestal slyšet na pravé ucho.

„Byli to čtyři občané tmavé pleti. Nepřizpůsobiví, nebo jak se jim říká. Upozornil jsem je, aby přestali dělat bordel a vrátila se mi odpověď: Nebo co? Tak jsem odpověděl, že jinak zavolám policii. Načež mi podávali jejich telefon a od té doby už nevím, co se stalo,“ popisoval Melenovský červnový incident.

Oběma bratrům, kteří podle policie mají útok na svědomí, hrozí až deset let za mřížemi. Proti jednomu už bylo zahájeno trestní stíhání. „Obviněn byl ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví,“ prozradila Čírtková. Zřejmě stejné obvinění čeká i jeho bratra, až ho policie dopadne.