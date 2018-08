Za zbití exhokejisty Melenovského hrozí obviněnému mladíkovi až deset let

Devatenáctiletého mladíka poslal soud do vazby.

„Je proti němu zahájeno trestní stíhání. Obviněn byl ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ oznámila policejní mluvčí Dana Čírtková.



Potyčky na jihlavském náměstí se podle dosavadních zjištění účastnili i další tři kumpáni obviněného. Ty ale policie zatím nestíhá.

„Ti další kluci prý mají všichni podmínky, takže to pro ně asi taky nebude moc veselé,“ konstatoval sám Marek Melenovský.

Podávali mu vlastní telefon, pak už si na nic nepamatuje

Parta hlučných mladých mužů dvojnásobného extraligového šampiona napadla 4. června v noci. Bývalý útočník Dukly Jihlava, Zlína či Karlových Varů a současný trenér druholigových hokejistů Pelhřimova je napomenul kvůli jejich hlasitému chování.

Mladíci ho ovšem napadli. Melenovského odvezla záchranná služba do nemocnice s těžkým otřesem mozku, prasklou lebkou a zlomeným nosem. Agresory po dvou minutách zadržela hlídka městské policie.

„Byli to čtyři občané tmavé pleti. Nepřizpůsobiví, nebo jak se jim říká. Upozornil jsem je, aby přestali dělat bordel a vrátila se mi odpověď: Nebo co? Tak jsem odpověděl, že jinak zavolám policii. Načež mi podávali jejich telefon, a od té doby už nevím, co se stalo,“ popsal poškozený.



Částečná ztráta sluchu bude nejspíš trvalá

I když se Melenovský už znovu zapojil do tréninkového procesu a chystá druholigové hokejisty Pelhřimova na novou sezonu, úplně fit ani po téměř třech měsících není.

„Kdybych si teď přendal telefon na pravé ucho, tak se vůbec nedorozumíme, protože vás neuslyším,“ prozradil redakci iDNES.cz. S částečnou ztrátou sluchu se už nejspíš bude muset naučit žít natrvalo.

„Doktoři mi řekli, že co se týká ucha, je to nevratné. Je to, jako když někdo dřív u telefonů přestřihl drát,“ doplnil Melenovský.

Kdy se případ dostane k soudu, zatím jasné není. Netuší to ani sám napadený. „Nicméně nemám absolutně problém se s nimi znovu setkat. Naopak se na ten soud těším,“ hlásil kouč druholigových pelhřimovských Ledních Medvědů.

„Nějakou omluvu, ať už písemnou nebo ústní jsem od nich nedostal. Ale od těchto lidí asi nemůžu ani nic takového očekávat,“ dodal.



Nepoučil se, i příště by se zachoval podobně

Momentálně se Melenovský snaží opět naplno zapojit do běžného každodenního fungování. „Samozřejmě to není takové, jako předtím. Vrcholově už bych sportovat nemohl, ale nějak se s tím dá žít,“ svěřil se.

Dokonce už o svém hendikepu i žertuje. „Jestli se nebojím, že mě hráči za zády pomlouvají? Naučil jsem se stavět tak, abych měl přehled, abych je slyšel. A zatím je to, myslím, v pohodě,“ hlásil. „Do toho, abych jim něco předváděl na ledě, se zatím raději nehrnu. Spíš jsem jen hrozně chytrej,“ smál se.

Přes jihlavské náměstí už prý šel od napadení několikrát a nikdy necítil strach. „Asi jsem se z toho moc neponaučil, protože mám pokaždé znovu chuť podobné věci řešit,“ přiznal Melenovský.

„Třeba, když jdu kolem kina Dukla, kde se to v tamním parku taky shlukuje ve velkém. Zatím jsem do ničeho nešel, ale strach nemám. Příště se jen musím líp orientovat,“ dodal.