O víkendu se opět uzavře D1 u Humpolce, objížďky budou komplikované

Je to měsíc a týden, co se D1 u Humpolce kvůli demolici nadjezdů zavírala naposledy. Stejný proces se bude nyní opakovat, jen o pár kilometrů vedle. Bourat se budou mosty z Humpolce do Jiřic a do místní části Hněvkovice na 86. a 89. kilometru. Nevešla by se pod ně rozšířená dálnice a tak musí být postaveny znova. Dálnici by měly překlenovat znovu do konce listopadu.



Vedení objízdných tras při víkendové uzavírce D1.

Kvůli jejich demolici však bude nutné D1 znovu uzavřít. Úplná uzavírka je naplánovaná od sobotních 19 hodin do nedělních 9 hodin ráno mezi Loktem a Humpolcem. Podle postupu prací se může o něco prodloužit či zkrátit.

Mezi 86. a 90. kilometrem budou omezení i mimo tento čas. Už od sobotního poledne se bude jezdit jen jedním jízdním pruhem v obou směrech. Po snesení mostů bude provoz obnoven pouze v jednom pruhu, to by mělo trvat až do nedělního večera ve směru na Brno a do pondělního rána směrem na Prahu.

Těžké vozy musí na Tábor, osobní se budou motat v zatáčkách

Poměrně komplikovaně jsou naplánovány objízdné trasy. Pro vozidla nad 12 tun jsou stanoveny v celém úseku mezi kilometry 21 a 90, tedy mezi Mirošovicemi a Humpolcem, a obousměrně povedou přes Pelhřimov a Tábor. Kvůli tomu bude drobně upraven režim na mirošovickém exitu.

„Silnice mimo D1 jsou v místě uzavírky úzké a plné zatáček. Kamiony se tak snažíme udržet na silnicích prvních tříd,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Vozidla do 12 tun budou mít cestu kratší, ale mnohem klikatější. Ve směru na Brno sjedou v Lokti na 66. kilometru a pojedou přes Čechtice, Košetice a Želiv do Humpolce.

Ve směru na Prahu objízdná trasa povede přes Koberovice, Ledeč nad Sázavou a Hněvkovice do Lokte. Tato objížďka se záměrně vyhýbá silnici z Koberovic do Hořic vedoucí souběžně s dálnicí. Podle ŘSD nemá kapacitu na takový provoz, zároveň jsou na jejím krátkém úseku dvě další omezení s kyvadlovým provozem.

Úsek, z něhož zmizí nadjezdy, se má modernizovat až příští rok

K demolici nadjezdů u Humpolce dochází i přes to, že tento úsek číslo 11 se zatím nemodernizuje. Teprve se připravuje, je v plánu až na příští rok, ale zatím není zcela jasné, že se práce uskuteční. „Je zažádáno o stavební povolení, nicméně to ještě vydáno nebylo,“ poznamenal Studecký. Znám dosud není ani dodavatel.

Demolici mostů tak pro ŘSD provede společnost Eurovia, která je do podzimu opětovně postaví podle nových parametrů nezávisle na rozšíření dálnice. „Když se v tomto úseku bude D1 modernizovat, dva z mostů už budou připraveny,“ podotkl mluvčí ŘSD.

Demolice dálničních nadjezdů u Humpolce na počátku dubna 2018:

VIDEO: Po bourání mostů se na D1 jezdí oběma směry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Důvodem, proč správce dálnice takto postupuje, je zachování dopravní obslužnosti v obcích okolo Humpolce. V úseku od Koberovic se nadjezdy nad D1 nachází hned čtyři. „Není možné najednou demolovat všechny. Zásadním způsobem by to omezilo prostupnost území ležícího podél dálnice,“ vysvětlil Jan Studecký.



Stavební firma bude při snášení nadjezdů postupovat stejným způsobem, jako u minulých demolic. Na dálnici navozí zhruba půlmetrovou vrstvu písku, obřími „nůžkami“ mosty přestřihne a na zemi je rozebere a odveze.

Na bezpečnost provozu, stejně jako na zajištění odklonu dopravy z dálnice na objízdné trasy, budou dohlížet policejní hlídky z dálničního oddělení ve Velkém Beranově ve spolupráci s policisty Středočeského kraje.

„Policisté budou také přítomni po dobu uzavírky dálnice na důležitých křižovatkách na objízdných trasách pro případ, že by bylo zapotřebí regulovat zde provoz,“ vzkázala mluvčí policie na Vysočině Stanislava Miláčková.