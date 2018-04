O víkendu se kvůli bourání mostů uzavře D1 mezi Humpolcem a Jihlavou

„Kvůli nevyhovujícím rozměrům pro rozšíření dálnice je nutné zdemolovat nadjezdy na kilometrech 92 a 104,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.



Oprava D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem Zakázku na opravy 13,6 kilometru dálnice Humpolec - Větrný Jeníkov od ŘSD dostalo sdružení tvořené italskou firmou Toto Costruzioni Generali, kazašské SP Sine Midas Stroy a české stavební společnosti Geosan Group. Jsou to práce v hodnotě 1,7 miliardy korun. Stavbu chtělo ŘSD zahájit už loni, ale stavební povolení napadli ekologové z hnutí Děti Země.

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli modernizaci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich. Úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem je z rekonstruovaných částí D1 nejdelší. (Zdroj: ČTK)

Kompletní uzavírka obou směrů začne v sobotu v 19 hodin, skončit má v neděli v 9 hodin. S omezením budou obě místa průjezdná už od sobotních 13 hodin, kdy začne příprava bourání. Po snesení mostů má omezení kvůli dokončovacím pracím trvat do nedělních 15 hodin.

„Pro úplnou uzavírku byla kvůli slabému provozu vybrána noc ze soboty na neděli,“ vysvětlil Studecký.

Uzavřený úsek se bude obousměrně objíždět po silnicích první třídy číslo 34 a 38 přes Havlíčkův Brod. Při cestě na Prahu budou řidiči sjíždět už u Jihlavy na 112. kilometru, vracet se budou v Humpolci na kilometru 90. Stejné exity použijí i motoristé jedoucí směrem na Brno.

Obří nůžky mosty „ustřihnou“, ty pak spadnou do písku

„Připravujeme dopravní opatření, nasadíme zvýšené množství policejních hlídek. Na kritických místech, jako jsou sjezdy z dálnice nebo světelná křižovatka v Havlíčkově Brodě, budeme na dopravu dohlížet,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Způsob demolice mostů bude stejný jako v minulosti na jiných modernizovaných úsecích dálnice. Dělníci pod most na vozovku D1 navozí zhruba půlmetrovou vrstvu písku. Obří nůžky se pak do nadjezdu zakousnou a „odstřihnou“ ho. Most spadne na zem, kde ho dělníci rozeberou a odvezou.

Oba zbourané mosty během několika měsíců nahradí nové. Po tom na 92. kilometru poté opět bude možné projet z Humpolce do vesničky Bystrá. Přemostění na kilometru 104 je součástí exitu Větrný Jeníkov a vede po něm krajská silnice druhé třídy ze Štoků. Obě komunikace budou uzavřené do konce října.

Nadjezdy, které padnou k zemi, se nacházejí u Humpolce (červená značka) a Větrného Jeníkova (modrá). Objížďka pro všechny vozy povede po silnicích první třídy přes Havlíčkův Brod (zelená).

Vizualizace ŘSD k rozsáhlé rekonstrukci dálnice D1: