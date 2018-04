Ledečsko o přímé autobusy do Brodu nepřijde, uhájilo čtyři spoje denně

Z Ledče nad Sázavou by měly do Havlíčkova Brodu jezdit přímé spoje v 6.52 a v 7.43 hodin. Zpět cestující pohodlně pojedou ve 12.08 a v 15.08 hodin.



„Vznikly dva páry přímých spojů mezi Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem, které budou doplňkem ke třinácti párům přímého spojení na dráze,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Při plánování a představení budoucích jízdních řádů přitom Kraj Vysočina s přímými autobusovými spoji mezi Ledčí a Brodem nepočítal. Dopravu tam chtěl řešit výhradně vlakem, případně kombinací vlaku a autobusu, při níž by museli lidé přesedat ve Světlé nad Sázavou.



Tento plán však na Ledečsku vyvolal velkou vlnu nevole a výsledkem byla série jednání, pro samosprávy nakonec úspěšných. „Kraj nám alespoň takto ustoupil. Jsme za to rádi,“ konstatoval starosta Ledče nad Sázavou Zdeněk Tůma.

„Původně jsme jich chtěli ještě víc, ale nakonec se i podle přesnějších statistik, kolik jezdí autobusy cestujících, ukázalo, že dva přímé autobusy denně budou stačit. Jsme spokojeni,“ nechal se slyšet i starosta sousedních Vilémovic Václav Vacek.

Nepůjde o nové spoje, prodlouženy budou trasy linek do Světlé

Podle Jitky Svatošové nemusel kraj ze svých pozic příliš ustupovat. „Se zástupci obcí byl veden partnerský dialog a došlo se ke kompromisní dohodě,“ pravila mluvčí s tím, že i nadále bude mezi Ledčí a Brodem jako páteřní brána doprava po železnici.

„Díky školní autobusové posile v relaci Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou bylo možno protrasovat vozidlo i na linku Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod,“ vysvětlila, co konkrétně zařazení přímých spojů do připravovaných jízdních řádů umožnilo.

„Nejedná se o nově vzniklé spoje, ale náhradu za navrhované spoje na lince Ledeč - Světlá a Světlá - Havlíčkův Brod v daných časech,“ dodala.

Nový celokrajský dopravní systém chce Kraj Vysočina spustit od prosince 2019. Po vzoru například Jihomoravského kraje hodlá vytvořit dopravní síť, v níž by se mohl jakýkoliv cestující dostat během několika desítek minut na jakékoli jiné místo kraje.

„Současný systém veřejné dopravy funguje v prakticky nezměněné podobě nějakých třicet let. Neexistuje rozsáhlejší návaznost, není to koncepční a ekonomické řešení,“ vysvětlil před časem vedoucí krajského oddělení dopravní obslužnosti Pavel Bartoš.

V některých obcích či oblastech však po zveřejnění prvních návrhů zavládlo velké rozčarování. Navrhovaný systém dopravy byl v mnohém odlišný od toho, na co jsou obyvatelé zvyklí.



Systém původně navrhoval tři přestupy místo jediného

To se týká i Ledečska. Jako páteřní dopravu zde kraj určil železnici. Ledeč leží na trase Posázavského pacifiku, jen pár minut to vlakem trvá do Světlé nad Sázavou, odtud je možné jet dál na Brod. Zavedeny mají být přímé spoje s dobou jízdy 44 minut.

Jenže až dosud byli lidé z Ledče zvyklí jezdit do Brodu spíše autobusy. „Přímé spojení do Havlíčkova Brodu je důležité hlavně pro starší lidi cestující do nemocnice,“ podotýká například starosta Bělé nedaleko Ledče Pavel Lhoťan.

Pokud jedou lidé z Bělé, musí nyní přestupovat jednou v Ledči nad Sázavou a vystoupí v Brodě u nemocnice. „Podle nového systému by museli jet až čtyřmi spoji během jediné cesty, včetně městské hromadné dopravy, protože by je vlak vyložil na nádraží na druhém konci Brodu,“ upozorňuje Lhoťan.

Důvodem sázky na pouze jeden typ dopravy je podle Bartoše snaha ušetřit. „Odstraníme souběžnou autobusovou a železniční dopravu. Teď si obě služby, které kraj platí, konkurují, kradou si cestující a náklady rostou,“ tvrdí.

Starostové Ledečska jsou nyní sice spokojeni, že alespoň dva páry přímých autobusových spojů do Brodu kraj zachová, novému dopravnímu systému však stále příliš nevěří.

„Opravdu jsem zvědav, kdo bude ochoten s nutností tolika přestupů jezdit. Lidé, kteří na veřejnou dopravu přešli z individuální, se vrátí zpět do aut,“ myslí si Vacek.