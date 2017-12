Nechceme přijít o autobusy do Havlíčkova Brodu, zlobí se obce kolem Ledče

Změny na cestě z Bělé do Havlíčkova Brodu Dnes takový cestující nastoupí v Bělé do autobusu. V Ledči přestoupí do přímého spoje do Havlíčkova Brodu. A tam vystoupí přímo u nemocnice, kolem které linkové spoje z Ledečska jezdí a kde také zastavují. Od roku 2019 by podle návrhu musel cestující prvním autobusem do Ledče. Tam by přestoupil buď na přímý vlak do Brodu, nebo na druhý autobus do Světlé a až tam na vlak. A v Brodě, protože nemocnice (stejně jako třeba školy) leží od nádraží daleko, by musel autobusem MHD. To by byl už čtvrtý dopravní prostředek. Po vyšetření či škole by stejnou cestou jel zpět. A proč by měl cestovat z Ledče, případně ze Světlé vlakem? Jinou možnost totiž mít nejspíš nebude. „Odstraníme souběžnou autobusovou a železniční dopravu. Teď si obě služby, které kraj platí, konkurují, kradou si cestující a náklady rostou,“ vysvětluje Pavel Bartoš z krajského odboru dopravy.