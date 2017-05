Jihlavští plameňáci, v jejichž výběhu útočily děti, vyvedli sedm mláďat

Když se vylíhnou, mají popelavou barvu, rovný zobák a krátký krk i nohy. Zkrátka nic nenasvědčuje tomu, že se z tohoto ptáčete do tří let stane elegantní plameňák s růžově zabarveným peřím.

Jihlavská zoologická zahrada se v těchto dnech chlubí už sedmi právě vyklubanými mláďaty plameňáků růžových.

„Na vejcích sedělo devatenáct párů, ale nepředpokládáme, že všichni budou mít mladé. Obvykle jich míváme kolem deseti,“ říká mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.

Z mláďat mají chovatelé obzvlášť velkou radost. Na jaře se totiž hejno stalo terčem brutálního útoku tří malých chlapců, kteří jednoho z ptáků ubili (více o incidentu čtěte zde). Zoologická zahrada je i s rodiči zvala na brigádu a zatím marně po nich požaduje úhradu škody (více čtěte zde). Teď už je ale na světě dohoda o splátkách i splátkový kalendář. „Částku převyšující 30 tisíc korun by rodiny měly uhradit do konce tohoto roku,“ vyjádřil se pro agenturu ČTK mluvčí zoo Martin Maláč. Půjde o částku kolem 4 500 korun měsíčně. První splátka by se měla uskutečnit během června.

V jihlavské zoologické zahradě nyní najdou návštěvníci i další letošní mláďata. Expozici prozkoumávají například dvě koťata kočky arabské a v jihoamerickém pavilonu lze spatřit dvojčata drápkatých opiček - lvíčků zlatých. Překvapení se navíc skrývá také v inkubátorech, kde se hřejí snůšky plazů.