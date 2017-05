Jednou brigádou pokání skončilo. Zoo kvůli ubitému plameňáku podá žalobu

„Je otázka dnů, kdy žalobu podáme,“ potvrdila Eliška Kubíková, ředitelka jihlavské zoologické zahrady. Rodiny dětí ve věku 5, 6 a 8 let se totiž nemají k tomu, uhradit škodu, která zoo vznikla smrtí chovného samce. Toho si zoo cení na 1 200 eur, což je v přepočtu přibližně 32 tisíc korun.

„Za chování malých útočníků se rodiny omluvily, děti si odpracovaly v zoo brigádu, ale tím snahy o nápravu skutku skončily,“ poznamenala Kubíková.

Incident, který vyvolal ve veřejnosti značnou vlnu nevole a všimla si jej i zahraniční média, se stal na začátku března. Tři chlapci ve věku 5, 6 a 8 let vnikli nedovoleně do zoo a vnitřní ubikace plameňáků, kde jednoho samce ubili kameny a kopanci tak, že musel být následně utracen. Dalšího ptáka vážně zranili. Děti po brutálním útoku ze zahrady utekly, ale díky kamerám je zadrželi strážníci, kteří pak zavolali státní policii (více o případu čtěte zde).



Na dopisy zoologické zahrady nikdo dosud nereagoval

Rodiče dětí hned od začátku projevovali zájem o mimosoudní vyrovnání, s čímž zoologická zahrada předběžně souhlasila (více se dočtete zde).

„Oslovili jsme našeho právního zástupce, který napsal rodinám dopisy, protože i při mimosoudním vyrovnání se musí vypracovat nějaká smlouva, kde by bylo určeno, jak bude vzniklá škoda zaplacena. Ať již jednorázově, nebo prostřednictvím krátkodobého splátkového kalendáře,“ vysvětluje ředitelka zahrady.

Jenže psaní zůstalo bez odezvy. „Hlavně nám vadí, že od těch rodin nemáme vůbec žádnou reakci. Zkrátka na naše dopisy a výzvy vůbec nereagují,“ podotkla Kubíková.



To byl důvod, proč právník zoologické zahrady poslal rodinám předžalobní výzvu. Ani na tu však nepřišla žádná odpověď.

„Pakliže nepřijdou s tím, že by chtěli škodu zaplatit, budeme nuceni sáhnout k normální žalobě,“ dodala ředitelka jihlavské zoologické zahrady.

Dětská brigáda neměla pro zahradu prakticky žádný význam

Přitom částka, kterou budou muset rodiny uhradit, se snížila. Na počátku zoo hovořila o padesáti tisících korun.

„Tu sumu jsme ještě přehodnocovali. Chtěli jsme jim vyjít vstříc a vyžadovat částku, která bude reálně splatitelná. Proto jsme se nakonec shodli na částce 1 200 eur,“ vysvětlila Kubíková.

Ze začátku se zdálo, že je vše na dobré cestě. Rodiče se za děti omluvili a sami opakovaně nabídli, že by nad rámec úhrady škody pomohli s úklidem areálu po zimě.

„Ale protože se brigády účastnily tři děti pod dohledem jedné dospělé osoby, měli jsme za to, že výchovný moment byl naplněn. Přišlo nám správné, aby děti měly pocit, že si svůj prohřešek musí odpracovat. Ale pro zoo to nemělo prakticky žádný význam. Apelovala jsem na rodiče dětí, že by bylo pro nás zajímavější, kdyby nám chtěli pomoci dospělí. Oni nejprve reagovali pozitivně, ale ke skutku už nedošlo. Ale my to od nich ani nevyžadujeme. Pro nás je rozhodující, aby splatili danou částku,“ poznamenala Kubíková (o brigádě čtěte více zde).

Městská policie může připojit více než tisíc kamer

Od incidentu, který se stal 10. března, se zoologická zahrada začala více zabývat bezpečností. Frekvenci návštěv zde od té doby zvýšily i hlídky městské policie (podrobnosti se můžete dočíst zde).

„Nečekáme, že by se tam děti vrátily, ale v zoo i v přilehlém lesoparku se bude v hlavní sezoně zvyšovat koncentrace lidí a školních kolektivů. I vzhledem k tomu tam budeme kontroly udržovat i nadále,“ uvedl Jan Frenc, ředitel městské policie.

Do budoucna by zoologická zahrada chtěla v areálu posílit kamerový systém. Kamery nyní sledují například přilehlé parkoviště a některé expozice.

„Nejde to udělat ze dne na den, ale pracujeme na tom,“ potvrdila ředitelka zahrady.

Problematiku už konzultovala i s ředitelem městské policie. „Vůbec nevidím problém napojit se na náš systém a přidat zoo do sledování. Může se na nás připojit ještě dalších 1 200 kamer,“ dodal šéf strážníků.

Zoologická zahrada se nyní těší na nová mláďata v hejnu plameňáků. „Naštěstí nám v letošním roce plameňáci zahnízdili. Dokonce máme 21 hnízd. Otázka je, zda budeme úspěšní, protože kruté zimy v posledních dnech mohou všechny snahy zhatit. Výsledek je tedy nejistý,“ obává se o nevylíhlá mláďata ředitelka.