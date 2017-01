V roce 2017 bude Vysočina sledovat soud kvůli sypačům i oslavy zoo

1 Nový provozovatel letecké záchranné služby

Nového provozovatele má od 1. ledna letecká záchranná služba na Vysočině. Tendr ministerstva zdravotnictví vyhrála rakouská Helikopter Air Transport (Heliair). Nahradila společnost Alfa-Helicopter, která s ohledem na podmínky tendru ohlásila ukončení činnosti. Od Nového roku vzlétá záchranářský vrtulník až úderem sedmé hodiny ráno (podrobnosti se dočtete zde).

2 Soud s bývalým náměstkem hejtmana Liborem Jouklem

V březnu začne u Okresního soudu v Jihlavě hlavní líčení v případu Libora Joukla, bývalého náměstka hejtmana a současného investičního náměstka Krajské správy údržby silnic Vysočina (KSÚSV). Ten je společně s ředitelem této organizace Janem Míkou obžalován z toho, že v roce 2009 údajně zmanipulovali výběrové řízení na dodávku nových sypačů pro silničáře. Podle obžaloby kraji, který je zřizovatelem KSÚSV, vznikla škoda kolem 33 milionů korun. První líčení, jež bude veřejné, začne 7. března (více čtěte zde).

3 Konec nucené odstávky v Dukovanech

V polovině března by se měl opět rozjet druhý reaktorový blok v dukovanské jaderné elektrárně. Elektřinu přestal dodávat do sítě 16. září. Firma ČEZ bude u tohoto bloku žádat Státní úřad pro jadernou bezpečnost o nové povolení provozu. Úřadu musí předložit desetitisíce stran dokumentace prokazující bezpečný a spolehlivý stav zařízení. Na konci roku 2017 skončí platnost desetiletých povolení rovněž pro provoz dukovanských bloků číslo tři a čtyři. Společnost ČEZ by v předstihu měla státní úřad požádat o vydání nových.

4 Nový pavilon domova seniorů v Havlíčkově Brodě

Začátkem letošního roku by měla konečně začít stavba nového pavilonu havlíčkobrodského domova seniorů. Přitom na jeho základní kámen zaťukal při své návštěvě města premiér Bohuslav Sobotka už loni v září. Od té doby se však nekoplo do země. „Stále probíhá veřejná zakázka na dodavatele stavby, termín příjmu nabídek se protáhl do první půlky ledna 2017,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Nová přístavba přinese více lůžek i komfortu klientům a zaměstnancům. Stát bude přibližně 150 milionů korun, dvě třetiny z toho získá kraj ve státních dotacích. Hotovo má být v průběhu roku 2018 (o novém pavilonu čtěte zde).

5 Na Podklášterský most v Třebíči se vrátí auta

Konec dubna. To je termín, který toužebně vyhlíží řada třebíčských řidičů, protože se znovu vrátí provoz na opravovaný a pro dopravu ve městě klíčový Podklášterský most. Podle původního plánu měl být přitom zprovozněn už v polovině prosince 2016. Zpoždění nastalo kvůli přeložce plynu a v souvislosti se změnou založení mostu. Na odkladu se podepsalo také prosakování podzemní vody z náměstí. Rekonstrukce, která začala loni na jaře, vyjde na 44 milionů korun (více se dočtete zde).

6 Světový pohár v cross-country horských kol

Nejlepší podnik světového poháru. Tímto přídomkem se už několik let může pyšnit Nové Město na Moravě. V nadcházejícím roce dostane znovu příležitost svoji pověst potvrdit. Třetí květnový víkend zde totiž odstartuje další ročník světového poháru v cross-country horských kol. Před zaplněnými tribunami Vysočina Areny se tradičně daří českému bikerovi Jaroslavu Kulhavému, který zde svedl několik bitev zejména se Švýcarem Nino Schurterem.

7 Rozhodnutí o setrvání v první fotbalové lize

Nejpozději 27. května budou fotbalisté FC Vysočina Jihlava a jejich fanoušci definitivně vědět, zda se budou chodit dívat na zápasy první ligy i v příští sezoně. Po podzimní části probíhajícího ročníku totiž dlí FC Vysočina na sestupovém patnáctém místě a na příčky zaručující záchranu mu momentálně scházejí dva body. Poslední kolo odehrají jihlavští fotbalisté 27. května v Plzni, doma se naposledy představí o týden dřív v duelu s Příbramí.

8 Zoologická zahrada oslaví 60 let od vzniku

Jubilejních 60 let oslaví letos jihlavská zoologická zahrada. Řada akcí, které se budou v tomto roce konat, se ponese v duchu 60. výročí. Snad nejvíce by to mělo být patrné v průběhu dvou červencových „retrodnů“. Do Jihlavy bude také svolána Valná hromada Unie českých a slovenských zoo.

V roce 2017 zoo chystá opravy ubikací tapírů a kapybar. Změny se už na jaře dočká japonský parčík Hokaidó.

9 Hlavní hvězdou Vysočina festu bude Habera

Také letos bude jihlavský amfiteátr patřit na tři dny multižánrovému hudebnímu festivalu Vysočina fest. Půjde již o 5. ročník. A na jaké osobnosti české a slovenské hudební scény se mohou posluchači těšit letos? Největší hvězdou by měl být Paľo Habera se skupinou Team. Posluchačům se představí i skupina Jelen, David Koller, No Name a Xindl X. Přijet by měly i skupiny Tublatanka, Slza a Mandrage.

10 Dokončení obchvatu Ústrašína u Pelhřimova

V létě by měl být zahájen zkušební provoz na obchvatu obcí Ústrašín, Ondřejov a Myslotín u Pelhřimova, které doposud zatěžuje hustá tranzitní doprava ve směru na Jindřichův Hradec. Nových 5,4 kilometru této silnice I/34 tam stavaři budují od dubna 2015, státní Ředitelství silnic a dálnic za tuto zakázku zaplatí zhruba půl miliardy korun.

11 Po letech se může začít stavět Krajská knihovna

Pokud vše půjde bez problémů, začne v letošním roce dlouhé roky diskutovaná stavba nového sídla Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Projektová dokumentace, která vyjde na více než 2 miliony korun, má být hotová v polovině srpna. Knihovna vyroste v sousedství kulturního domu Ostrov. V podzemním patře by měly být depozitáře, dvě nadzemní podlaží budou sloužit pro vzdělávací a studijní účely (o stavbě knihovny čtěte zde).

12 Mezinárodní festival dokumentárních filmů

Poslední říjnové dny Jihlava přivítá 21. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Přehlídka autorského filmu nabídne divákům více než 200 dokumentárních snímků, mnoho z nich ve světové či v české premiéře. Samozřejmostí jsou diskuse a besedy s režiséry a významnými osobnostmi. Populární jsou i doprovodné akce festivalu včetně výstav a koncertů.

13 Další mohutné investice do nemocnic

V jihlavské nemocnici bude pokračovat rekonstrukce interního pavilonu za celkem 372 milionů korun. Opravy postupují po jednotlivých patrech.

Havlíčkobrodská nemocnice se letos chystá na rozšíření a dovybavení perinatologického centra na dětském oddělení. Dojde rovněž k rekonstrukci operačních sálů a porodních boxů na gynekologicko-porodnickém oddělení.

V třebíčské nemocnici pokračuje stavba chirurgického pavilonu. Projekt za 413 milionů korun je rozčleněn do let 2016 až 2018. V tuto chvíli je hotová energostanice.

Pelhřimovská nemocnice počítá v tomto roce s modernizací a obnovou přístrojové techniky za 93 milionů korun. Během let 2017 a 2018 budou novými přístroji vybavena oddělení ARO, interní a chirurgická JIP nebo novorozenecké oddělení.