Autor soch z betonu vytvořil atrakci pro děti. Stačilo 60 balíků slámy

S nápadem vytvořit slámové hřiště přišel žďárský výtvarník a zastupitel Michal Olšiak, kterého proslavily sochy z betonu a písku. „Udělat něco jednoduchého pro děti, aby byla nějaká sranda, jsem měl v hlavě už delší dobu,“ líčí devětatřicetiletý Olšiak. Jelikož bydlí v těsné blízkosti Farských humen, využil pro svůj nápad ve spolupráci s městem park, kde je dostatek volného místa.



Jak dlouho atrakce vydrží, nelze předvídat. „Záleží na stavu balíků, neočekávali jsme tak velký zájem. Původní předpoklad byl, že slámové hřiště bude přístupné po celou dobu Slavností jeřabin,“ reagovala mluvčí radnice Nikola Adlerová. Slavnosti nabité kulturním programem ovšem potrvají od 24. srpna až do 17. září.



Vydržet tak dlouho pohromadě pod náporem skokanů nemá sláma šanci. „Zrovna balíky už dvě hodiny opravuji, aby se nerozpadly. Svazuji je drátem a přemisťuji zpátky ty, které byly odvalené,“ hlásil v pondělí odpoledne Michal Olšiak. „Ještě chvíli vydrží, odhaduji týden, maximálně dva, možná by šlo některé balíky vyměnit,“ dodal.

Záležet bude hlavně na počtu a ukázněnosti návštěvníků. Ti mají vstup zdarma a na vlastní nebezpečí, denně od 8 do 20 hodin, v noci platí zákaz vstupu. Pravidla využívání jsou uvedená na informační tabuli. Platí například zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm nebo jízda na kole.

„Žádný úraz ještě hlášený nemáme. Ale stížnost na rozházenou slámu už přišla,“ prozradila mluvčí. „Na Facebooku naopak máme spoustu kladných ohlasů,“ dodala.

Učitelka vedla děti s obavami, odcházela nadšená

Na slámové hřiště v pondělí dopoledne vyrazilo kromě klučičího gangu ze sousední Veselské ulice také šestnáct dětí z hlídacího centra Špuntík. „Jsem nadšená, je to spousta legrace pro děti za málo peněz. Děti se zabaví,“ reagovala učitelka Zuzana Šturcová.

„Šla jsem sem sice s obavami, ale když to vidím, nemám strach, že by se někomu něco stalo. Sláma už je roztroušená kolem, děti případně padají do měkkého. Každé léto by něco takového mohlo vzniknout, je to mnohem lepší než sedět s dětmi doma,“ dodala.

Až balíky doslouží, soukromý zemědělec je zase uklidí. Město na slámové hřiště uvolnilo částku 15 tisíc korun.

Podobných přírodních atrakcí v posledních letech přibývá. Například manželé Pipkovi na svém statku v Nové Vsi u Leštiny v populárním Dýňovém světě už několik let vytváří na podzim atrakce taktéž z balíků slámy (o Dýňovém světě více čtěte zde).

Na okraji Třebíče (před poliklinikou Vltavínská) a u Jihlavy (nedaleko letiště v Henčově) letos vznikla bludiště s názvem Kukuřičáci s cestičkami vysekanými v kukuřičném poli přesně podle plánu a GPS souřadnic (dočtete se zde).