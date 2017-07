Z lánů kukuřice jsou bludiště. Kdo je projde nejrychleji, bude mistrem

Na třiceti místech republiky, a mezi nimi rovněž v Třebíči a v Jihlavě, rostou netradiční kukuřičná pole. Mají vysekané pěšiny do tvaru bludiště. Děti i dospělí v nich hledají osm záchytných stanovišť. Nevšední projekt má co do činění se zábavným způsobem vzdělávání.