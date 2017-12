VIDEO: Zraněná labuť omezila provoz ve Žďáru, posedávala na rušné ulici

Po rušné Jihlavské ulici se poraněná labuť procházela kolem osmé hodiny ranní. Řidiči v automobilech ji ohleduplně objížděli, mnoho jich muselo zastavit. Z toho, že brání provozu, si labuť zjevně nic nedělala. Vždy popošla mezi auty pár kroků a znovu si sedla.

„Volalo nám několik oznamovatelů, že se po komunikaci pohybuje labuť a ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Naše hlídka ale nebyla schopná zvíře odchytit,“ uvedl ředitel žďárské městské policie Martin Kunc.

Strážníci si na pomoc zavolali hasiče, kteří už byli úspěšnější. Labuť polapili, zabalili ji do deky a naložili do auta.

„Odvezli ji k nám na služebnu, kde máme odchytové klece,“ dodal ředitel městské policie.

Během dopoledne si pro zvíře přijel Zbyšek Karafiát, šéf stanice ochrany zvířat v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Labuť si odvezl s sebou na léčení. Zjistil při tom, že je to pták, kterého už ochránci přírody delší dobu sledovali a který je jim dobře známý.

Ptáka v létě nejspíš napadl pes a vytrhal mu peří

„Labuť pravděpodobně někdy v létě napadl nejspíš pes a poranil jí pravé křídlo. Má vytrhané a ulámané peří, nemůže s tím létat. Už dříve jsme zvíře chtěli odchytit, ale na velkém rybníku se nám to nepodařilo,“ přiblížil Karafiát.

Poraněná labuť se podle něj zhruba do května ze svých zranění dostane. V záchranné stanici jí byl naordinován klidový režim, má přístup k vodě a peří jí během pár měsíců doroste. „Po uzdravení ji tu vypustíme na náš rybník,“ dodal Karafiát.

Specifický případ to byl i pro žďárskou městskou policii. Podle jejího ředitele Martina Kunce to byl vůbec první případ, kdy se strážníci pokusili odchytit živou labuť. „Často míváme psy, občas kachny, našli jsme poraněné poštolky, káňata i třeba andulky, ale labuť je to první,“ usmíval se Kunc.