Koně ve čtyřspřeží respektují jen povel prr, řídí se hlavně opratěmi

Kvůli suchu byla jedna z oblíbených překážek bez vody „Čtyři, tři, dva, jedna… Jeď! Šťastnou cestu,“ přeje startér každému spřežení, které se postavilo na start sobotního maratonu spřežení - Mistři opratí. To je součástí finále seriálu závodu Zlatá podkova, kterou hostil už potřiapadesáté Humpolec. Hecují se i samotní závodníci mezi sebou a diváci, kteří se mohou podívat až přímo k překážkám, ženou koně a spřežení pískotem a potleskem k co nejlepším výsledkům. „To je něco, viď,“ nese se vzdech a údiv ze skupinky lidí, když je v těsné blízkosti ve vysoké rychlosti míjí čtyřspřeží. Poslední srpnový víkend patřil v Humpolci koním a všem jejich milovníkům. Finále Zlaté podkovy přivítalo letos odhadem pořadatelů na tři a půl tisíce návštěvníků. Pořadatelé se do poslední chvíle obávali, jak moc závody ovlivní extrémní sucha. Nakonec se ochladilo a dokonce i sprchlo. „Panuje počasí, které je pro koně téměř ideální. Také zapršelo, takže povrch není tak tvrdý, což je pro koně výrazně lepší. Když je povrch měkčí, je i menší riziko úrazů,“ pochvaloval si Jiří Klubal, ředitel organizačního výboru závodu, letošní podmínky. Přesto kvůli suchu byla jedna ze tří vodních překážek nakonec bez vody. Potok, který ji obvykle napájí, totiž vyschl. Na start třídenních závodů se postavila přibližně stovka sedlových koní a na padesát čtyři koní ve spřeženích. Z toho bylo šest elitních čtyřspřeží. Finále Zlaté podkovy prověřuje jezdce a koně během tří dnů v drezuře, terénní zkoušce a parkuru. Kůň, který chce uspět v závodu, musí obstát ve skoku, být vytrvalý v terénním závodu, který může připomínat Velkou pardubickou jen s tím rozdílem, že ji koně jedou samostatně. Dále by měl prokázat preciznost v zadávaných pokynech a ještě ke všemu vystupovat jako elegán. V drezuře se totiž hodnotí i umělecký dojem. „Tomuto druhu závodů se také dříve říkalo military. Vznikl z armádních zkoušek koní, kteří se trénovali pro všestrannost. Z nich se vyvinula tato disciplína, která má tři části,“ poznamenal Klubal. Vítězem Zlaté podkovy se stala, a tedy i Cenu Kraje Vysočina si letos z Humpolce odvezla Eliška Orctová s koněm Bonus. Mistrem opratí v kategorii čtyřspřeží se stal Jiří Nesvačil senior.