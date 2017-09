Zavřeno, jeďte jinam. Vysočina je i dál bez odpolední zubní pohotovosti

Byla to taková jedna běžná letní neděle, půl osmé ráno. Před dveřmi zubní ordinace v Jihlavě, kde v osm hodin začínala ordinovat zubní pohotovost, už postávali první pacienti.

O půl hodiny později byla malá čekárna zcela plná. Na ošetření čekalo odhadem už kolem dvaceti lidí.

Padesátiletou Mirku začal zub bolet už ve středu večer. „Prvně jsem se to snažila utlumit prášky a čekala jsem, jestli to přejde. Moje zubařka má dovolenou a ta, co ji zastupuje, mi v pátek kolem poledne řekla, že má plnou čekárnu, a když už jsem to vydržela od středy, tak ať jdu o víkendu na pohotovost. V sobotu sloužili v Telči, kam je pro mě obtížné se dostat, takže jsem si zase vzala prášky a přečkala do neděle,“ vysvětlovala Mirka. Podobné trápení mělo v létě více lidí.

Že by někdo nebyl ošetřen nikde? Staly se jen výjimky

Oblastní stomatologická komora se tento týden na sněmu zabývala vyhodnocením celého prázdninového provozu.

Předsedkyně Oblastní stomatologické komory Jihlava Jana Zedníčková.

Právě v létě, kdy si i stomatologové vybírají dovolenou, se ukázalo, jak těžko si někteří z nich za sebe shánějí zástup. To vše v době, kdy se na Vysočině zubařů obecně nedostává.

A jak se s tím vyrovnávají pacienti, když Oblastní stomatologická komora Jihlava zrušila letos na jaře odpolední pohotovostní služby ve všední dny?

„Na základě informací lékařů nedošlo k výraznému navýšení akutních pacientů během tohoto zkráceného provozu, pouze mírně během dovolených. Až na výjimky nedocházelo k výraznějším problémům, kdy by pacient nebyl nikde ošetřen,“ konstatovala předsedkyně komory Jana Zedníčková.

Většina lékařů už nyní pracuje nad rámec kapacity ordinace

Na sociálních sítích se to však jenom hemžilo zoufalými nářky, kam s bolavým zubem, když má registrující stomatolog dovolenou, nemá zástup, nikdo jiný nebere a zubní pohotovost je až o víkendu.

„Jeďte do Brna do fakultní nemocnice! Zkuste obvolat všechny lékaře, někdo vás vezme. Zajděte si na pojišťovnu, ať vám najdou lékaře,“ radili lidé nejčastěji, ale mnohdy psali i naprosto scestná tvrzení.



„Lékař je vždy povinen ošetřit pacienta, pokud je v ohrožení života. Což se naštěstí ve stomatologii stává pouze výjimečně. Akutní pacienty mimo ohrožení života je povinen lékař ošetřit, pokud to nepřesáhne únosné zatížení ordinace - jak kapacitní, tak i personální. Prosím pacienty, aby pochopili, že už nyní většina lékařů pracuje nad rámec běžné kapacity ordinace,“ vzkazuje Zedníčková.

Na zrušení odpoledních pohotovostí nepřišla jediná stížnost

Česká stomatologická komora podle ní nezaznamenala ani žádné oficiální stížnosti na zrušení stomatologické služby první pomoci ve všední dny, ke kterému v kraji došlo letos na jaře. Nastavený režim bez odpoledních stomatologických pohotovostí tak potrvá dál.

Víkendové pohotovostní služby budou fungovat i nadále. Využívá je v průměru kolem 20 pacientů.

„Je to jenom mírné navýšení akutních případů. Pacienti se snaží s počínajícími problémy vyhledat svého ošetřujícího lékaře v jeho pracovní době a nespoléhají se tak jako dříve na odpolední pohotovostní služby,“ poznamenala Zedníčková.

Zároveň však připouští, že někteří stomatologové mohli mít v létě problém za sebe najít v době dovolených náhradu. A to především v důsledku malého počtu stomatologů v kraji.

„Zákon zubním lékařům oficiálně nenařizuje mít za sebe zástup v době dovolených. Přesto většina lékařů tento zástup neoficiálně má. Problém může nastat spíše v malých obcích, kde ordinuje pouze jeden stomatolog,“ vysvětluje šéfka oblastní stomatologické komory.

Z 270 zubařů na Vysočině je už polovina v důchodovém věku

Podle ní je počet stomatologů na Vysočině v současné době naprosto nedostačující. „Myslím si, že minimálně pět lékařů by bylo nutných k pokrytí akutního stavu a dalších pět pro zvýšení komfortu pro pacienty. Tím myslím zejména zkrácení objednací lhůty i čekací doby v čekárnách. Ve většině ordinací nyní objednávají pacienty na termíny někde kolem března 2018,“ dodala Zedníčková.



A jak to vypadá, stomatologů se na Vysočině bude nedostávat stále víc. „V současné době nevím o žádném lékaři, který by měl v oblasti Jihlavy nastoupit. A bohužel vím asi o deseti lékařích, kteří mi oznámili, že v průběhu roku 2017 a 2018 hodlají svou činnost ukončit,“ konstatovala.

Podle červnových čísel České stomatologické komory je na Vysočině zhruba 270 zubních lékařů. Polovina z nich už dosáhla důchodového věku.

Přitom, jak uvedl Roman Šmucler, čerstvý prezident České stomatologické komory, pro Českou televizi, je zubních lékařů v tuzemsku přes 10 tisíc a v přepočtu na počet obyvatel patří Česko na špičku v Evropě co do počtu stomatologů. Také lékařské fakulty dodávají podle něj dostatek mladých absolventů. Ti však míří nejčastěji na kliniky ve velkých městech.