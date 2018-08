Žena s cigaretou v ruce se vetřela k žirafám v jihlavské zoo a fotila se

„Slečna na fotografii v tuto chvíli porušuje většinu zákazů, které v naší zoo platí. Nachází se mimo vyznačenou cestu, je v kontaktu se zvířetem, u kterého to není povoleno a ještě u toho kouří,“ napsal k fotografii správce facebookového profilu jihlavské zoo.

Žena s cigaretou v ruce sedí na vysoké zdi, kam návštěvníci nemají přístup a kam není snadné se dostat. Žirafu si hladí a doslova si s ní hledí z očí do očí.

„Žena se musela dostat za vysoký plot a zamčenou branku. Není to vůbec jednoduché,“ uvedl mluvčí zahrady Martin Maláč.

Pokud by spadla do výběhu, stal by se velký malér. „Je to pět metrů vysoko. Navíc žirafy jsou hodně lekavé. Zpanikařily by a pokopaly by sebe i nezvaného hosta. Pokud si uvědomíme, že jediným kopnutím dokáže žirafa zabít třísetkilového lva, jak by asi dopadla šedesátikilová žena,“ konstatuje Maláč.

Na žirafy je navíc nyní vedení zoologické zahrady velice citlivé. Před necelými dvěma měsíci uhynul osmiletý samec Manu. Před smrtí měl akutní střevní potíže. Pitva ukázala, že se na jeho stavu projevil stres a nejspíš mu selhalo srdce.

Zoo fotografii bere jako varování ženě i ostatním návštěvníkům

Totožnost nevychované návštěvnice nebylo pro zoologickou zahradu složité zjistit. Ta totiž fotografii umístila na svůj veřejný facebookový profil. „Přátelé zoologické zahrady si toho všimli a odkaz nám poslali,“ prozradil mluvčí zoo.

Vedení zahrady však další kroky vůči ženě činit nebude. „Bereme to jako varování dotyčné a zároveň jako apel na ostatní návštěvníky, aby se v zahradě chovali slušně a v souladu s návštěvním řádem. Zas tolik zákazů v něm nemáme,“ podotkl Martin Maláč.

Jihlavská zoo je vůči návštěvníkům poměrně benevolentní. Zakazuje jim pouze vstupovat do prostor pro zaměstnance a mimo vyznačené trasy, dostávat se do kontaktů se zvířaty a krmit je, pokud to není výslovně povoleno. Nad rámec běžných norem dokonce kuřákům vyhradila dva koutky v ústraní, kde si mohou nerušeně zapálit. V zoo se totiž obecně kouřit nesmí.

„Pokud někdo touží dostat se k žirafám, lze to udělat i oficiálně. Nabízíme speciální programy, kde zájemce proškolíme a s ošetřovateli mohou do výběhu i do běžně nepřístupných prostor,“ dodává Maláč.

Za pokousání tuleni si neukáznění lidé podle zoo mohli sami

S neukázněnými návštěvníky se jihlavská zoologická zahrada potýká takřka denně. V naprosté většině případů jde o drobné prohřešky, kdy lidé krmí volně pobíhající zvířata, zejména drápkaté opičky.

Větší problém se odehrál před pěti lety. Na přelomu srpna a září 2013 tuleni pokousali několik návštěvníků včetně malých dětí. „Zprvu jsme byli ti špatní. Ale vyšetřováním se ukázalo, že se do expozice s bazénem lidé až příliš nakláněli a dokonce tam rodiče zvedli a doslova strčili malé dítě,“ popsal mluvčí. Zoo poté zvýšila ohrazení a instalovala síť.

Extrémem pak byl útok dětí na plameňáky, k němuž došlo loni na jaře. Tři chlapci ve věku od pěti do osmi let vnikli do ubikace ptáků a začali je mlátit klacky a házet po nich kameny. Jedno zvíře při tom zabili. Případem se zabývala i policie. Teprve před koncem roku rodiče dětí zaplatili vzniklou škodu.