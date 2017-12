Rodiny chlapců, kteří v zoo ubili plameňáka, poslaly celou náhradu škody

Účetní jihlavské zoologické zahrady v posledních dnech pečlivě zkoumala bankovní účet zoo. Do konce tohoto týdne se totiž v kolonce příchozích plateb měla třikrát objevit částka 1 800 korun.



Je to poslední ze sedmi splátek od rodičů tří chlapců, kteří letos na jaře v zoo kameny a kopanci ubili jednoho z plameňáků. Jak potvrdila ředitelka zoologické zahrady Eliška Kubíková, jedna ze tří rodin už svou povinnost splnila v uplynulém týdnu, od dalších dvou se peníze na účtě zoo objevily v pondělí.

Finančním vyrovnáním ve výši 32 400 korun tak skončil případ, který vyvolal mezi lidmi nejen v Česku, ale i ve světě, tolik emocí. „Jsem ráda, že je vše alespoň finančně vykompenzováno. Byla bych ráda, aby tento případ posloužil jako memento,“ řekla ředitelka zoo Eliška Kubíková.

Každá ze tří rodin poslala za čin svého hocha na účet zahrady celkem 10 800 korun.

Zahrada slevila, původně po rodinách požadovala 50 tisíc

Formu splátek, jejich frekvenci i výši upravovala smlouva mezi rodiči dětí a zoo. První suma přišla letos v červnu. „Každá z rodin měsíčně platila 1 500 korun. Poslední splátka byla navýšena na 1 800 korun, abychom se dostali na požadovanou sumu,“ dodala Kubíková s tím, že platby rodiny poukazovaly na účet zoo pravidelně a dokonce v předstihu, dříve než bylo datum splatnosti.

Původně chtěla jihlavská zahrada po rodinách 50 tisíc korun. „Tu sumu jsme pak ještě přehodnocovali. Chtěli jsme jim vyjít vstříc a vyžadovat částku, která bude reálně splatitelná. Proto jsme se nakonec shodli na těch 32 400 korunách,“ vysvětlila ředitelka.

Chovatelka zoo komentuje počínání dětí:

Událost se stala letos 10. března. Tehdy tři chlapci ve věku 5, 6 a 8 let vnikli nedovoleně do zoo a do vnitřní ubikace plameňáků, kde jednoho ptáka ukamenovali a ukopali. Dalšího vážně zranili.

Děti po brutálním útoku ze zahrady utekly, ale na základě kamerového systému je zadrželi strážníci městské policie, kteří pak zavolali Policii ČR. Ta případ vyšetřovala, ale na konci března odložila. „Trestní stíhání bylo nepřípustné vzhledem k věku pachatelů,“ vysvětlila policejní mluvčí Jana Kroutilová

K placení se rodiče zpočátku neměli, přiměla je až charita

Rodiny se hned za čin svých dětí omluvily a projevily zájem o mimosoudní vyrovnání. Malí útočníci si v zoo dokonce odpracovali brigádu. Pak ale rodiny se zahradou přestaly komunikovat a k zaplacení se neměly. Nereagovaly ani na výzvy právníka a ten už hrozil podáním žaloby.

Posun nastal, až když se do záležitosti vložili pracovníci jihlavské Charity. „Charita se aktivně zúčastnila vyjednávání, zprostředkovala schůzky mezi rodinami a naším právním zástupcem. Od té doby se vše začalo vyvíjet bez problémů a začaly chodit první splátky,“ poznamenala Kubíková.

Po incidentu začali jihlavskou zoologickou zahradu více než dosud procházet strážníci městské policie. „Snažili jsme se posílit kamerový systém, ale zatím jsme v této věci nedospěli k žádnému závěru,“ doplnila ředitelka.

Současné hejno plameňáků v jihlavské zoo čítá přibližně 60 jedinců. „Obávali jsme se, že by tato událost mohla rozhodit rovnováhu v této skupině. Nicméně naštěstí dorostli mladí ptáci a v zásadě i letošní hnízdění probíhalo docela standardně. Ta újma nebyla evidentní, nemuseli jsme činit mimořádné kroky a shánět náhradní zvíře. Skupina se znovu sladila a celkem bez problémů jsme odchovali mláďata i letos,“ dodala Kubíková.