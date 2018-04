Starých okresních značek jsou na autech stále tisíce. A vznikají i nové

17:32 , aktualizováno 17:32

Už to bude 17 let, co si motoristé z Třebíčska, Žďárska, Havlíčkobrodska i Pelhřimovska museli zvyknout, že místo svých okresních značek TR, ZR, HB a PE dostávají na auta registrační krajské s jihlavským písmenem „J“. Přesto na Vysočině jezdí tisíce aut, která mají značky vydávané do roku 2001.