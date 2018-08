VIDEO: Lupiči v Jihlavě páčili dveře a šmejdili v domě, hledá je policie

K vloupání došlo v úterý 17. července v jihlavské Kollárově ulici.

„Pachatel vnikl do domu, kde se vloupal do kotelny, dále vypáčil dveře vedoucí do garáže, po rozbití okna vnikl do zaparkovaného vozidla Seat a vloupal se také do kóje. Prostory prohledal a poté z místa utekl,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policisté případ vyšetřují jako tři trestné činy - krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. I když získali určité poznatky a vyhodnotili kamerové záznamy, pachatele se jim zatím najít nepodařilo.

„Žádáme proto občany, kteří muže na kamerových záznamech znají nebo mají informaci o tom, kde se v současné době nacházejí či pohybují, aby se policistům přihlásili na tísňové lince 158,“ řekla Kroutilová.