Lyžařský areál na Čeřínku má potíže, o víkendu spustil aspoň kratší vlek

Na Jihlavsku je Čeřínek jedním z tradičních lyžařských areálů. Od loňska má nového majitele, který nosí v hlavě docela atraktivní záměry.



Jenže čáru přes rozpočet mu teď dělají nečekané technické problémy. Zřejmě je způsobily velké mrazy. „Z toho důvodu jsme velký vlek ještě nerozjeli,“ uvedl Zdeněk Zahrádka, jednatel jihlavské společnosti Techservis EU, jíž od této sezony areál na jednom z nejvyšších kopců v okrese patří.

„Některé z problémů budou řešitelné až během léta. Provoz areálu je letos nereálný. Ale děláme dnem i nocí vše pro to, abyste se alespoň v závěru zimy mohli svézt na čtyřsetmetrovém vleku,“ informoval koncem minulého týdne.

Kratší ze dvou vleků, který má délku bezmála 400 metrů s převýšením sedmašedesát metrů, se nakonec poprvé rozjel v sobotu.

Lyžovalo se však jen za denního světla. Osvětlení areálu není s ohledem na nynější technické potíže možné.

Bez vleku není v zimě na Čeřínek klienty na co přilákat

A co bude dál, to je otázka. Má se začít oteplovat. „Co si budeme namlouvat, letošní zima je skoro u konce. Meteorologové hlásí obrat teplot až k plus deseti stupňům Celsia,“ upozorňuje na předpověď počasí Zahrádka.

Z toho, že areál dlouho nebyl v provozu, neměli radost poskytovatelé ubytování na Čeřínku.

Platí to třeba pro turistickou chatu nahoře na kopci nad sjezdovkou. Její provozovatel se ani nehodlal s reportérem MF DNES o situaci bavit. „Nechtěl bych říct něco, co by mě mohlo mrzet,“ omluvil se.

Jelikož sjezdovka až do soboty úplně zahálela, nepřijížděly na Čeřínek třeba ani školy na kurzy nebo lidé z Jihlavska na jednodenní „lyžovačku“.

„Já mám klientelu spíš od jara do podzimu - na kolo, turistiku, nordic walking a podobně,“ řekla jedna z chatařek. Pokud jde o zimu, na zdejší sjezdovku podle ní jezdí často lidé z Jihlavy a okolí. „Když je v provozu, je to tady perfektní,“ pravila žena.

Poukázala rovněž na to, že na Čeřínku vždy byl a bude problém s nedostatkem vody. „Třeba areály na Šacberku nebo Křemešníku jsou oproti Čeřínku v pohodě,“ porovnala poskytovatelka ubytování.

Obec Cejle ležící pod vrcholem lyžařský areál nepodpoří

Třeba na Šacberku u Jihlavy je v těchto dnech na svahu devadesáticentimetrová vrstva sněhu, na Čeřínku je podle údajů na webu lyžařského areálu dvaceticentimetrová.

„Samozřejmě že lidi jsou tady zklamaní, že sjezdovka nejede. Především rodiče s dětmi, které se těšily, že budou o jarních prázdninách jezdit na Čeřínek lyžovat. Tak se rodiny spíš sebraly a jely na hory,“ předpokládá starostka Cejle Pavlína Nováková.

Že by obec ležící pod vrchem Čeřínek podpořila lyžařský areál při jeho technických problémech nějakou finanční dotací, to zřejmě nepůjde. „Jeden zastupitel, který jim tam vypomáhal nebo možná ještě vypomáhá, nám říkal, že areál letos v zimě asi nepojede. Ale jinak nevíme, co přesně je tam za problémy,“ pověděla Nováková.



Nedostatek vody pro umělé zasněžování by tou komplikací - aspoň podle listopadového Zahrádkova vyjádření pro MF DNES - být neměl. Tehdy sdělil, že se mu problém podařilo vyřešit novým zdrojem.

Majitel areálu má v hlavě víc plánů, například bike park

Šéf společnosti Techservis EU má i další nápady na rozvoj areálu. Jeho součástí by se například měl stát bike park pro horská kola. „To je otázka dalších dvou let. Letos bychom s tímto záměrem chtěli začít,“ avizuje Zahrádka.

V dalších fázích by podle něj mohly na Čeřínku vzniknout například nové naučné stezky pro pěší, lanové centrum, nabízí se i možnost rekonstrukce chaty v dolní části vleku na penzion a její znovuotevření.

Čeřínek vyhledávají často i běžkaři. Sdružení Lyžařské Jihlavsko upravuje stopy v okolí Nového Hojkova. „Jsou tam nejlepší podmínky,“ zmínil se ve čtvrtek večer na webu sdružení Martin Kratochvíl.

Hojkovský okruh je vedený v nadmořské výšce od 676 do 729 metrů. Délka pravidelně upravovaných stop přesahuje tři kilometry.