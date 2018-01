V „domovské“ hospodě ve Veselí věštili Zemanovi výhru už v prvním kole

„Objevili se nájemci, tak jsem už nechtěl, aby to leželo ladem,“ vysvětlil majitel Pavel Sýkora, jinak také člen „zemanovské“ Strany práv občanů (SPO).

Hostinec stojí nedaleko tvrze, kde tráví současná hlava státu už od osmdesátých let svoje volné chvíle. Společné sledování sčítání hlasů tam zorganizovali vysočinští funkcionáři SPO v čele s Bohumilem Trávníkem, bývalým úspěšným hokejistou ze Žďáru nad Sázavou.

V restauraci udělali improvizovanou výstavku Zemanových fotek z jeho pobytů na Vysočině. Nálada tam ale byla spíše komornější, žádný bujaré veselí. Všichni si byli vědomi toho, že se rozhodne až za dva týdny.

Dorazil i rybníkář Jiří Růžička z Bohdalova, který patří k okruhu nejvěrnějších přátel prezidenta na Vysočině. Ten těsně po čtrnácté hodině tipoval, že Zeman vyhraje už v prvním kole. „Propočítával jsem si to i na kalkulačce,“ smál se.

Když to nevyšlo, byl zklamaný. „Ta kampaň před druhým kolem bude brutální a nejsem si jist, jestli Miloš Zeman vyhraje. Všichni se proti němu spojí,“ řekl.

Na jednu stranu si přeje, aby jeho dlouholetý kamarád ve volbách opět vyhrál. Na druhou stranu už mu i v osobním rozhovoru říkal, že by si měl odpočinout a víc se starat o svoje zdraví.

„On se nešetří. A dosáhl už všeho, čeho člověk může dosáhnout. Pokud se ale rozhodl pokračovat, respektuji to a má moji plnou podporu,“ doplnil ředitel firmy Rybářství Růžička.

V novoveselské restauraci nechyběla ani krajská místopředsedkyně SPO Miluše Lodinová, která v Jihlavě provozuje bezlepkovou pekárnu. Ta se před volbami podílela na sběru dvou tisícovek podpisů ve prospěch Miloše Zemana.

„Bylo to docela peklo. Přišli jsme v pekárně i o řadu odběratelů, když se dozvěděli, koho podporujeme,“ popsala.

Po sečtení hlasů se připíjelo i ukazovala kronika

Když už byly hlasy sečtené, povstala celá restaurace k přípitku. A majitel ukázal kroniku restaurace, kam její hosté píší vzkazy prezidentovi. „On si to pak vždy poctivě čte, když sem přijde. Jeden podporovatel tam na sebe nechal i telefonní číslo a jaké pak bylo jeho překvapení, když mu pan prezident opravdu zavolal,“ popsal Pavel Sýkora.

Do restaurace přijel i krajský zastupitel Kamil Vejvoda (KSČM). Ten před dvěma lety přebíral na Pražském hradě z roku prezidenta Zemana Medaili za hrdinství in memoriam. A to za svého syna Petra, který zemřel při obraně spolužačky ve žďárské škole.

Vejvoda je přesvědčen, že Zeman by měl pokračovat jako prezident. U komunistů jsou ale podle něj i podporovatelé jiných kandidátů. „Pro mě je ale názorově nejvíc přijatelný on,“ uvedl Vejvoda.