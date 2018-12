Jen mraky řečí, nevěří hejtman brzké stavbě rychlé železnice přes Vysočinu

Přípravy budování vysokorychlostní železniční trati z Německa přes Prahu do Brna sice pokračuje, reálné zahájení stavby se ovšem neblíží. Při své návštěvě Jihlavy to prohlásil Pavel Surý, náměstek ředitelství Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC). Práce by podle něj mohli začít až po roce 2025.