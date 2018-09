Zneužití záchranné brzdy vlaku vyjde draho, pokuta roste každou minutu

Ta scéna z filmu o Švejkovi je známá. Chtěl se jako voják přesvědčit, jestli záchranná brzda ve vlaku opravdu funguje. „Rád bych věděl, na čem jsem, kdybych to náhodou někdy potřeboval,“ vysvětloval. Rychle se přesvědčil, že fungovala.



I v současnosti jsou madla brzd stále připravená k použití. Dnes by ovšem Švejk musel za zneužití tohoto zařízení zaplatit nemalou částku.

Výše pokuty naskakuje po minutách, o něž se vlak opozdí. Základní minimum je 1 600 korun, pak už se jen přihazuje po dvou stovkách za minutu. U vlaků EuroCity je vše ještě dražší.



Záchranné brzdy jsou u všech vlakových souprav. Někdy je nepoužijí cestující, ale sami zaměstnanci Českých drah (ČD).



Za brzdu zatáhli, když jeden z cestujících vyskakoval za jízdy

Železničáři z Vysočiny byli u jedné nebezpečné situace třeba letos 19. června. V jedné stanici se rozjížděl vlak. Vtom se náhle otevřely dveře soupravy a z nich vyskočil člověk, což hned zaregistroval vlakvedoucí. Zřejmě si tento cestující až pozdě uvědomil, že měl vystoupit.

„Pokud by člověk spadl pod vlak, mohl by utrpět těžké nebo dokonce smrtelné zranění. Proto vlakvedoucí použil záchrannou brzdu a okamžitě zastavil. Naštěstí se vyskakující osobě nic nestalo. Bez zjištění totožnosti utekla. Vlakvedoucí pak uvedl brzdu do provozního stavu a spoj s malým zdržením pokračoval jízdě,“ popsal mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Případ se stal ve starším typu vlakového vozu, v němž je upozornění na zákaz manipulace s dveřmi za jízdy.

„U moderních vlaků typu RegioSpider nebo Regionova jsou dveře proti otevření zablokované již před rozjezdem vlaku,“ doplnil mluvčí.

Zabrzdil v opilosti. Policisté jej dopadli a musel platit 30 tisíc

Jiný případ se stal před časem v rychlíku Vajgar u Náměště nad Oslavou. Dvaadvacetiletý opilec tam po setmění bezdůvodně zatáhl za brzdu. Pak z vlaku vyskočil. Na místě zasahovala i policie. Rychlík tehdy nabral více než hodinové zpoždění.

Policisté nakonec viníka dopadli. Škoda, která zastavením rychlíku vznikla, byla kolem 30 tisíc korun. Mladý muž se po vystřízlivění na záchytce dozvěděl, že ztrátu bude muset zaplatit. Nějaký čas totiž musely vozit cestující i náhradní autobusy.

„Použití záchranné brzdy není naštěstí příliš časté,“ podotýká Petr Šťáhlavský.

Brzdy jsou však nezbytnou součástí vybavení, slouží bezpečnosti provozu. „Záchrannou brzdu je možné použít pro odvrácení nebezpečné situace, při ohrožení života. Například když do vlaku někdo naskakuje za rozjezdu a mohl by spadnout pod vlak. Již došlo k takové nehodě,“ vysvětlil mluvčí.

Moderní vlaky zastaví až na bezpečném místě pro vystoupení

U moderních vlaků je navíc možné účinek záchranné brzdy „oddálit“. Což znamená, že na pokyn strojvedoucího nezastaví hned, ale až na vhodném místě.

To je podle Šťáhlavského důležité hlavně kvůli bezpečnému provozu na tratích s tunely či mosty, kde je nebezpečné vystoupit. Díky této možnosti se vlak zastaví až tam, kde se můžou evakuovat cestující třeba při požáru. A mají tam přístup i záchranáři.

„Za zneužití záchranné brzdy lze považovat třeba situaci, kdy někdo chce vlak zastavit, aby mohl vystoupit mimo zastávku. Nebo pokud nestihl vystoupit, kde chtěl. V takovém případě by měl dojet do další stanice a případně se vrátit,“ podotkl Šťáhlavský.

Pokud ale někdo opravdu zatáhne za brzdu bez vážného důvodu třeba ve vlaku EuroCity, zaplatí minimálně dvě tisícovky. K tomu se připočítává 300 korun za každou i jen započatou minutu zdržení.