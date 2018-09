Oprava jihlavských nádraží musí počkat, přednost dostaly menší stanice

Na jihlavském městském nádraží se zatím nepodařilo najít projektanta, který by připravil budoucí terminál. Do výběrového řízení se totiž nikdo nepřihlásil.

A posouvá se i termín opravy budovy na hlavním nádraží. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) při tom před rokem avizovala, že rekonstrukce bude už letos. Nyní její mluvčí Kateřina Šubová mluví o letech 2020 až 2021.

„U hlavního jihlavského nádraží je uzavřena smlouva na zpracování záměru projektu. Momentálně probíhá zaměření objektu a následovat bude stavebně-technický průzkum. Příští rok by se měly rozběhnout práce na projektu pro stavební povolení. Letos realizujeme menší opravy v rámci běžné údržby,“ přiblížila Šubová.

Železničáři chtějí mimo jiné na hlavním nádraží opravit toalety pro cestující a zajistit bezbariérový přístup z prostoru před hlavní budovou, kam přijíždějí trolejbusy.

Podle loňských údajů měla stát oprava hlavního nádraží 65 milionů korun. „Jedná se o předpoklad, konkrétní částka vzejde z projektu. S ohledem na předpokládaný přesun větší části cestujících na městské nádraží se neplánují větší zásahy do stávajících prostor,“ doplnila Šubová.

S městským nádražím měla Jihlavu snahu, ale narazila na realitu

Naposledy se do budovy hlavního nádraží v Jihlavě výrazněji investovalo v roce 2002. Za patnáct milionů opravili vstupní halu. Na modernizaci tehdy milionem přispěla i jihlavská radnice.

Obsazenost nádražní budovy v patrech nad vstupní halou zůstane stejná. Sídlí tam organizační složky SŽDC. „K pronájmu bude třetí patro. Pronájem prostor je však složitý. A výhledově s posunem významu městského nádraží se situace nezlepší,“ předpokládá mluvčí Šubová.

Žádné přesnější termíny se zatím nedají sdělit, ani k rekonstrukci městského nádraží, jež se chystá už několik let.

Takto by jednou mohlo vypadat moderní městské nádraží v Jihlavě:

VIDEO: Tak by mohl vypadat centrální dopravní terminál v Jihlavě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„První stavební práce směřující k vybudování velkého centrálního terminálu na městském nádraží by mohly začít někdy v roce 2020,“ hlásil letos v dubnu náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný.



Jenže stihnout tento termín, to nebude jen tak. „Měli jsme výběrové řízení na projektanta, které dopadlo ‚hezky‘, protože se nikdo nepřihlásil. Ono jedna věc je mít snahu a druhá věc narazit na tvrdou realitu. Výběrové řízení budeme vypisovat znovu,“ ujistil náměstek primátora.

Terminál by v optimistické verzi mohl začít sloužit od roku 2022.

Ve Starči už práce vrcholí, koncem roku bude kolaudace

Naopak čilý stavební ruch již vrcholí ve stanici Stařeč na Třebíčsku, kudy jezdí vlaky mezi Okříškami, Moravskými Budějovicemi a Znojmem. „Aktuálně stavba vrcholí, kolaudaci předpokládáme do konce letošního roku. Prostory pro cestující či personál stanice se dispozičně nemění, prochází však kompletní opravou,“ popsala Kateřina Šubová.

SŽDC tam nechala nově vybudovat bezbariérový přístup od kolejiště pomocí rampy. Ve výpravní budově jsou nyní čtyři obsazené byty. Původně volné prostory správa využije jako archiv. Pronajímat v opravené budově nic nehodlá.

Stařečského starostu Čestmíra Linharta těší, že se budova konečně zásadně vylepší po mnoha letech. „Ale nemám radost, že to bude pouhá zastávka. Přitom to bývalo nádraží, které skutečně žilo. Vím to, sám jsem z něj jezdíval za prací do Jaroměřic,“ říká Linhart.

Podle něj v okolních zemích upřednostňují železnici více než v České republice. „Tady se dává přednost dopravě na pneumatikách,“ dodal.

Stařeč je unikát. Leží na hlavní trati, zastávku má však na vedlejší

Stařečské nádraží bylo kdysi skutečně významné. Do provozu bylo uvedeno v dubnu 1871. Sloužilo tehdy i pro obyvatele sedm kilometrů vzdálené Třebíče, kam dělníci koleje položili až později, v roce 1886. Mezi Třebíčí a městysem Stařeč jezdily velké dostavníky omnibusy, pojmuly až osmnáct pasažérů. Bohatí lidé omnibusem nejezdili, mívali třeba i kočáry se čtyřspřežím.

Stařeč je stále na Třebíčsku unikát. Leží poblíž hlavní železniční trati, zastávku však má na trati vedlejší. Léta zde usilují o zřízení zastávky na trati mezi Brnem a Jihlavou u Červené Hospody. Existují i snahy propojit novými kolejemi tuto trať s úsekem do Znojma. Zatím je ale vše ve fázi návrhů.

SŽDC zatím investuje v jiných místech Vysočiny. „Zahájili jsme komplexní rekonstrukci přibyslavské výpravní budovy. Ještě v letošním roce začneme s opravou střechy a kanalizace v Dobroníně. Letos se také dokončí oprava nádražní budovy v Bystřici nad Pernštejnem,“ vypočítala mluvčí Šubová.

V příštím roce chce správa zahájit investování do nádraží a stanic v Třebíči, Křižanově, Velkém Meziříčí a Ostrově nad Oslavou. „Zpracováváme také projektovou dokumentaci na rekonstrukci nádraží ve Světlé nad Sázavou,“ doplnila Kateřina Šubová.