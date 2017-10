Želetavě se teď raději vyhněte, varuje řidiče starosta kvůli kolonám

„V nejbližších dnech doporučuji každému řidiči, který tady nemá svůj primární cíl, aby se Želetavě vyhnul, protože kolony jsou opravdu na dlouhé čekání. Nepříjemné je to nejvíc pro obyvatele Želetavy, kteří mají ztížený pohyb z městyse i uvnitř něj,“ říká starosta Radek Malý.

Cestáři z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na želetavském průtahu pokládají nový povrch vozovky a současně zde také vyměňují kanalizační poklopy. Tím se práce komplikují.

„Dáváme tam ty nejlepší poklopy, které jsou na trhu, protože se po nich na tom průtahu jezdí a stále znovu jsou rozbité, takže je tam opakovaně opravujeme. Chceme, aby ty nové poklopy měly větší výdrž, jelikož doprava na průtahu Želetavou bude stále intenzivní. Přeložku silnice mimo městys tady v dohledné době, bohužel, dělat nebudeme,“ uvedla Marie Tesařová, ředitelka krajské správy ŘSD.

Silničáři mají povolení k omezení provozu nejdéle do konce října. Reálně by zde však měli práce dokončit při dobrém počasí do 15. října, případně při zhoršených meteorologických podmínkách do 21. října.

„O stavbě jsme bohužel nevěděli dopředu, ŘSD se k ní rozhodlo na poslední chvíli. Až krátce před zahájením stavby nám poslali dopis, proti kterému nebylo odvolání,“ mrzí starostu Malého.

Dopravu na silnici I/38 mezi Stonařovem a Želetavou zpomalují také další omezení provozu u Dlouhé Brtnice a Stonařova.