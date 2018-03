V Jihlavě léčí chronické rány pomocí membrány z lidské placenty

„Paní Hladíková, vypadá to dobře. Ta vaše rána je od posledně zase menší,“ obracel se chirurg jihlavské nemocnice Radovan Čech na svoji pacientku, která k­ němu dojíždí do speciální ambulance na hojení komplikovaných a chronických ran z Radenic na­ Žďársku.



„Paní má defekt po těžkém traumatu. Neměla dobrý cévní systém a ­po operaci jí hrozila amputace pravé nohy. Musela se udělat cévní rekonstrukce, bypass, a teprve pak se začala noha hojit,“ vysvětloval lékař.

Jenže časem se hojení úplně zastavilo a pacientka nereagovala na žádnou ze zatím dostupných metod.

Zhruba před dvěma měsíci jí však svitla naděje. Radovan Čech začal aplikovat pacientům na rány amniovou membránu. Ta se získává z dárcovských placent od maminek, které rodily císařským řezem. Jedná se o tenký „léčivý plátek“, který na pohled připomíná průhlednou poštovní známku.

„Oslovilo nás Národní centrum tkání a buněk, zda bychom nechtěli amniovou membránu vyzkoušet. A ­my jsme samozřejmě jejich nabídku rádi využili, protože se snažíme vždycky využít všechny preparáty a ­metody,“ řekl chirurg. „Z centra dostáváme už hotový výrobek, který pak aplikujeme pacientům přímo na rány,“ dodal.

Do nové metody léčby ran se pustily jen tři nemocnice v ČR

Původně se podle něj používala amniová membrána v Česku pouze v očním lékařství na defekty rohovek. Teď se ale nově začíná využívat právě i při léčení bércových vředů a­ jiných chronických ran. Usnadňuje a­ zrychluje totiž proces hojení.

„Zatím se do toho pustila tři centra - Jihlava, Třinec a Praha. A nově jsme oslovili také Pardubice, Sokolov a Brno,“ uvedla Šárka Sekorová z brněnského Národního centra tkání a buněk.

V Jihlavě se díky metodě, při níž se rána zakrývá amniovou membránou podporující novotvorbu cév a­ redukující jizvení, zlepšily rány u ­pěti pacientů. „Teď budeme mít šestého. Jedné paní, která půl roku nereagovala na žádnou metodu, se totiž noha po šesti týdnech zcela zahojila,“ pochlubil se Čech.

„Pan doktor je moc hodný, že mě taky vybral do téhle skupiny. Mám ránu na nártu už dva roky a v poslední době se to moc nelepšilo. Teď je to ale výborné. Noha nebolí, ani to není nepříjemné. Krása,“ pochvalovala si novou metodu Květoslava Hladíková.