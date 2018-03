Jihlavský dopravní podnik musel kvůli chřipce zrušit několik spojů MHD

Kritická situace z posledních týdnů vyvrcholila dnes ráno v Dopravním podniku města Jihlavy. Z 94 řidičů jich onemocnělo 16, a to je počet, kdy dopravce už nezvládá obsloužit všechny spoje vedené v jízdním řádu.

„Nepodařilo se zajistit provoz na trolejbusové lince B a trolejbusové lince A. Na lince A vynechá jeden spoj v průběhu 40 minut pouze v dopoledních hodinách. Na lince B vynechá jeden spoj v průběhu 60 minut. Omezení potrvá do 18.30 hodin,“ informoval ředitel Dopravního podniku Josef Vilím.

Vývoj respiračních onemocnění na Vysočině Havlíčkův Brod - 1 551 (úbytek o 731)

- 1 551 (úbytek o 731) Jihlava - 1 889 (úbytek o 472)

- 1 889 (úbytek o 472) Pelhřimov - 1 372 (úbytek o 867)

- 1 372 (úbytek o 867) Třebíč - 1 703 (úbytek o 381)

- 1 703 (úbytek o 381) Žďár nad Sázavou - 1 617 (úbytek o 457)

- 1 617 (úbytek o 457) Vysočina celkem - 1 649 (úbytek o 550) Pozn. Údaje KHS uvádí počet nemocných v jednotlivých okresech a v kraji v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Data porovnávají počet nemocných v 9. a 8. týdnu roku 2018.

Všechny ostatní autobusové a trolejbusové spoje jsou podle něj zabezpečeny v plném rozsahu. „Ve středu už by měly všechny linky jezdit opět podle jízdního řádu,“ dodal.



„Marodí téměř dvacet lidí a další stále odpadávají. Řidičů, kteří by sedli za volant, se prostě nedostává. Za dvanáct let, co u dopravního podniku jezdím, si takovou situaci nepamatuji,“ říká předseda odborové organizace Marek Řezáč.



„Ještě v pondělí večer bylo úterní ráno a dopoledne zajištěno, ale dva řidiči ráno nemohli z důvodu nemoci přijít do zaměstnání. Omlouváme za komplikace, ale aktuálně je situace skutečně taková, že už není kde brát. Je to situace, před kterou jsme byli postaveni až ráno, proto jsme ji nestihli cestujícím s předstihem sdělit,“ vysvětluje s omluvou Josef Vilím.

Podstav řidičů trápí jihlavský dopravní podnik dlouhodobě. Chřipková epidemie teď zasadila další ránu. „Denně nasazujeme 65 řidičů. Když někdo vypadne, snažíme se najít náhradu, jednáme s brigádníky, ale profesní způsobilost řidičů trolejbusů je velmi vysoká. Nelze je nahradit jen tak kýmkoli,“ připomíná Vilím.



Počet nemocných klesá, ale není důvod k radosti

Do tak hluboké personální krize dopravní podnik paradoxně spadl až v době, kdy je chřipka na Vysočině na ústupu. Alespoň podle aktuálních čísel to vypadá, že hlavní vlna epidemie je zažehnána. Počet nemocných v kraji se v minulém týdnu snížil z 2 199 případů na 1 649, což je úbytek o 550 případů na 100 tisíc obyvatel.



Ve většině okresů nemocnost klesla pod epidemický práh, který činí 1 700 nemocných na 100 tisíc lidí. Největší pokles byl v 9. týdnu tohoto roku na Pelhřimovsku, kde počet marodů klesl v přepočtu o 867 případů.

Přestože čísla o počtu nemocných vypadají na první pohled velmi optimisticky, podle krajské epidemioložky Aleny Dvořákové není důvod k radosti.

„Data jsou ovlivněna především tím, že byly jarní prázdniny. Děti nebyly v kolektivu a nemocnost se snížila. Někteří nemocní ani nemuseli jít k lékaři a léčili se doma,“ vysvětluje Dvořáková.

V jihlavské nemocnici leží s chřipkou devatenáct lidí

Podstatné podle ní budou údaje za aktuální týden. „Je těžké dělat prognózu. Chřipka mezi lidmi stále koluje a také minulý týden bylo hodně laboratorně prokázaných případů chřipky. Stejně tak bylo poměrně hodně osob hospitalizováno. Nemoc se nyní vyskytuje hlavně u dospělých,“ vysvětlila.

Třeba v jihlavském špitále se k pondělku léčilo v souvislosti s chřipkou devatenáct pacientů. „V průměru to v posledních týdnech bývalo kolem deseti až patnácti lidí. Tohle je zatím nejvyšší počet,“ konstatuje mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Dvanáct nemocných se léčí na infekčním oddělení, další jsou v péči zdravotníků na jednotkách intenzivní péče nebo na dětském oddělení. Na Vysočině si letošní epidemie chřipky vyžádala už tři životy.