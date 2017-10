Lidé stáli dva dny ve frontě na nedostatkové parcely na žďárském sídlišti

První zájemci však vyrazili k městskému úřadu už o dva dny dříve. „Přišel jsem v sobotu ráno po sedmé,“ hlásil pan Jiří, číslo 1 v pořadí. A nebyl sám. Od soboty postávali, posedávali nebo odpočívali v autě čtyři zájemci.

Čekající si mezi sebou vytvořili pořadník, aby předešli sporům. Podle možností se střídali s dalšími členy rodiny.

„Jiné volné pozemky ve městě nejsou, bohužel mi nic jiného nezbylo,“ řekl Jiří MF DNES.

Nevadila mu ani forma prodeje. Město po loňském fiasku s elektronickou dražbou osmi parcel pro rodinné domy v sousední Hrnčířské ulici, kdy se některé z nich vydražily jen za vyvolávací cenu, zkusilo změnu. Menší parcely pro řadovky nabídlo za pevnou cenu 1 999 korun za metr čtvereční systémem kdo dřív přijde, ten si dřív vybere.

„Čekat v elektronické aukci, jestli mě někdo přebije, nebo ne, a licitovat o ceně? To ne. Líbilo se mi, že je daná částka a pozemek není tak velký, takže je finančně dostupnější,“ řekl pan Jiří. „Ale za ornou půdu je to stejně dost peněz,“ dodal.

Vysněnou parcelu si nakonec opravdu krátce po třetí hodině vybral jako první. A každého dalšího, kdo opouštěl dveře majetkoprávního odboru, pozdravil slovy: „Gratuluji, sousede.“

Zajet mohli autem až k úřadu

Mnozí zájemci kritizovali, že museli čekat až do pondělního odpoledne. Vhodnější by jim přišel ranní termín zahájení zápisu. „Měli to pustit od rána. Jsme tu dva dny, proč čekat ještě dalších osm hodin? To není pro lidi, ale pro dobytek,“ kritizoval starší muž ve frontě.

Žďár si však za termínem stojí. „Jsme rádi, že je o parcely pro řadové bydlení takový zájem. Doufali jsme v to. Hodina byla zvolena z ohledem na provozní dobu úřadu, kdy v pondělí dopoledne je na úřadě největší provoz. A hlavně! Občané jsou navíc většinou do 15.00 v práci,“ uvedl mluvčí města Jakub Axman.

Na druhou stranu ocenili lidé to, že mohli s auty zajet až k úřadu, protože strážníci na víkend zakryli zákazovou značku.

Nad systémem prodeje se každopádně podivovali i někteří další zájemci. „Takhle jsem stál frontu na kolo, když jsem sháněl favorita. A pak i Škodu Favorit, to jsme se s tátou střídali,“ vzpomínal muž, který ve frontě zastupoval svoji dceru.

„Není normální v době internetu tady takto stát, ale asi je těžké rozhodnout, jakým způsobem prodávat, když nechtěli, aby se cena v aukci šroubovala,“ poukazovala jedna z čekajících dam.

Podle radnice se celá akce obešla bez komplikací. „Původně jsme měli poznatky, že by někteří mohli čekat dokonce už od pátku,“ reagoval Axman.

V pondělí před polednem bylo ve frontě 26 zájemců, přesně tolik je i nabízených parcel. Nakonec přibyli tři náhradníci. Všichni museli ukázat doklad o složení padesátitisícové jistiny. Teprve pak mohli zapíchnout prst do mapy s číslem parcely, která úřednice s fixem v ruce postupně proškrtávala. Nečekaně velkým zájmem tak padá hrozba, že by zastupitelé záměr zrušili.

Barvířská ulice, kde vyrostou řadovky, jejichž stavebníci se musí řídit regulativy nastavenými městským architektem, ještě není zasíťovaná. K tomu dojde až příští rok, úspěšní zájemci tak začnou stavět zřejmě až v roce 2019.