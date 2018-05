Zbrojíř po devíti letech dokončil nejpracněji vyrobenou dýku na světě

Dýka je výjimečná nejenom precizním ručním zpracováním, ale i samotným motivem. Tím jsou gladiátoři. Čtyři jejich plastiky jsou umístěné přímo v čepeli.



Ve středu za to umělec obdržel od Agentury Dobrý den v Pelhřimově Certifikát znamenité ruční práce „zlatých českých ručiček“ za nejpracněji vyřezávanou dýku na světě. Dýka je zároveň i prvním z rekordů blížícího se Festivalu rekordů a kuriozit.



Práce na Projektu Gladius - jak své dýce Alexandr Pospíšil říká - byla náročná, zdlouhavá a také velmi precizní, vyvedená do nejjemnějších detailů. Vždyť jenom hlavy sošek gladiátorů měří ani ne čtyři milimetry.

„Už před rokem 2008 jsem jednoho takového gladiátora dělal. Ale řekl jsem si, že musím udělat něco opravdu monstrózního. To jsem ovšem nevěděl, do čeho se pouštím,“ usmívá se Alexandr Pospíšil, když vzpomíná na prvopočátky práce na tomto projektu.

Ty ostatně tehdy sledoval i jeho čerstvě narozený syn Šimon. Když zbrojíř své dílo letos dokončil, chlapci bylo 9 let. Mistr několikrát práci odložil a opět po čase se k ní vrátil.

Na dýce jsou gladiátoři, zbraně, ale i souboje a koloseum

„Intenzivně jsem na dýce pracoval rok. Pak došlo k vyhoření a práci jsem odhodil. Nedá se to dělat v jednom kuse. Musíte si odpočinout něčím jiným. V průběhu let jsem se k tomu vracel. Letos na začátku roku jsem si řekl, že to dodělám stůj co stůj,“ říká dvaačtyřicetiletý muž, který se vyučil puškařem, uměleckým rytcem a absolvoval i Mendelovu univerzitu.

Do dýky začlenil různé typy gladiátorů podle zbraní, které používali.

„V čepeli jsou čtyři sošky gladiátorů s rozdílnými zbraněmi. Jeden má trojzubec, další meč, sekeru a oštěp. Ozdobou záštity je výjev gladiátorského boje, z druhé strany je vyobrazené Římské koloseum. Na konci rukojeti je plastika gladiátora v boji s medvědem. Celý motiv sjednocují listy vinné révy, které i obepínají rukojeť vyrobenou z klu mamuta. Další dvojice gladiátorů zdobí pochvu vyrobenou z leštěné rejnočí kůže,“ popisuje unikátní zbraň, která je spíše uměleckým dílem.

Při práci používá nejrůznější nástroje. Dokonce i zubařskou frézu. „Základem je kvalitní model, který si zmenším. Motiv si pak rozvrhnu a pečlivě rozkreslím na ocel. Vrtačkou odvrtám základ. Sekáčky mám na hrubou práci, rýtka na jemnou,“ vysvětluje Pospíšil.

„Na carving, jak se modelování a vyřezávání plastik říká, používám kvalitní zubařskou frézu. Na ní si mimochodem musím sám vyrábět nástroje, protože tak malé v obchodech nekoupím,“ dodává zbrojíř, který je jako jediný Čech členem italské profesionální nožířské asociace.

Titěrná práce se už podepsala na umělcově zdraví

Cena této dýky se podle Pospíšila pohybuje někde kolem 45 tisíc eur, v přepočtu téměř 1,2 milionu korun. „Ale prodávat ji nebudu. Nechám ji synovi. Já už nikdy nic takového neudělám a popravdě ani nechci. Dokonce ani kdyby mi složili zálohu sto tisíc eur, tak bych do toho už nešel,“ říká rozhodnutě.

Nezastírá, že tato práce pod zvětšovacími skly a v sedě ve shrbené pozici ničí zdraví. Trpí záda, krční páteř a také oči. V minulosti už prodělal operaci páteře.

„Před operací jsem tvořil deset hodin denně. A to se na zdraví projeví. Zabrat dostávají i oči. Pracovat se zvětšovacím sklem zvládnu maximálně čtyři hodiny denně. Když pak vstanu od práce, vidím rozmazaně a bolí mě hlava,“ připomíná muž, který je držitelem řady ocenění.

Například v Paříži získal uměleckou ryteckou cenu a jeho um oceňují znalci v Americe i třeba v Číně.

Když se rozhodoval, jaké práci se v oblasti výroby zbraní bude věnovat, věděl, že to nikdy nebude nic tuctového. „Vždy jsem si přál dělat něco výjimečného,“ říká. Ve své tvorbě se věnuje takzvanému paleoartu. Jeho dýky zdobí například přeryté obrazy Zdeňka Buriana.

Dýky a nože s jeho uměleckým rukopisem vlastní například prezident Miloš Zeman, nebo také bývalý polský a litevský prezident. Jeden nůž z jeho tvůrčí dílny má i šéf Bugatti.

Alexandr Pospíšil se svými noži v Pelhřimově pochlubil už v roce 2013: