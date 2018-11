Na mistrovství světa prožila hasička očistec, ve štafetě brala stříbro

„Byl to extrémní očistec, jedenáct startů za šest dnů, to jsou jindy dva měsíce závodění,“ popisuje Pavlína Havlenová atmosféru závodů, kterých se z Česka zúčastnil pětičlenný tým.

Do vlastních závodů mistrovství světa se Havlenová úspěšně kvalifikovala. Ve finálovém rozběhu však měla smůlu - spadla při tažení figuríny. Poté se ještě kvalifikovala do závodu tandemů. V ženské štafetě složené z evropských závodnic nakonec její družstvo získalo stříbrnou medaili.

„Že jsem spadla, to až tak nevadí. Překvapilo mě, že jsem se vůbec do soutěže dostala. Kvalifikovala jsem se tedy ještě v tandemech a zaběhli jsme pěkné časy. Štafeta byla zlatý hřeb, nikdo nečekal, že Evropanky zabodují,“ hodnotí.

Její fotografie se po jednom ze závodů dostala i do místních novin The Sacramento Bee k článku s titulkem „Nejtěžší dvě minuty ve sportu přivádějí hasiče z celého světa do Sacramenta“.

FCC je soutěž s jednotnými regulemi pro ženy i muže na celém světě, patří k nejtvrdším sportovním závodům. Závodníci jej totiž absolvují v těžkém zásahovém obleku a navíc s aktivním dýchacím přístrojem.

Závod spočívá ve vyběhnutí schodiště přes tři podlaží soutěžního lešení s dvacetikilogramovou hadicí na rameni, tažení dvacetikilového závaží na lešení či posouvání dvaasedmdesátikilového závaží údery palicí. Mezi disciplíny patří i slalom, zásah terče vodním proudem a tažení osmdesátikilové figuríny do cíle. Závod má prověřit fyzické schopnosti hasičů při zátěži, jaká je může potkat při reálném zásahu.

„Atmosféra závodů byla výborná, my Evropani jsme drželi pohromadě, podporovali jsme se, jak to šlo. Ale i tak jsem se těšila domů, na opatovický chleba. České jídlo, to je věc,“ komentuje spokojená Havlenová, které je pětadvacet let. Hasičskému sportu se věnuje od svých sedmi.