Pelhřimovské hokejové kluby jsou bez peněz, rozhodlo pouhých 15 minut

Stačil jediný den. Nebo trochu jinak formulovaná věta zhruba o čtvrt hodiny dříve a vše mohlo být jinak.



Místo toho budou hokejisté Ledních medvědů Pelhřimov na rozhodnutí města, jestli jim pošle necelých 140 tisíc korun, čekat několik měsíců. Stejně tak konkurenční oddíl Pum si bude muset počkat - a to dokonce na 300 tisíc korun.

Oba kluby je žádají na uhrazení nájmu za led na městském zimním stadionu. Po městě chtěly, aby jim je poskytlo z takzvaného rezervního fondu. Tedy z balíku peněz, který si město nechává pro případ nouze, aby mohlo sportovcům pomoct.

Až do posledního jednání městských zastupitelů si kluby na peníze z tohoto fondu nesáhly. Do minulého týdne byly totiž k dispozici oddílům, které postoupily do vyšší soutěže, nebo se musely vypořádat s nepředpokládanými záležitostmi, jako je například požár či krádež.

Nově upravená pravidla žádný ze sportovních oddílů nesplnil

Jenže tato pravidla se změnila. A to několik málo minut před tím, než začali zastupitelé projednávat žádost obou hokejových oddílů.

„Pokud bychom chtěli dotaci z rezervního fondu poskytnout, potřebujeme tam ještě jiný paragraf, který by nám to umožnil. Žádný ze sportovních oddílů v Pelhřimově totiž nesplňuje kritéria pro jeho čerpání,“ pronesl lidovecký zastupitel Hynek Poul.

Právě on změnu inicioval. Vedl ho k tomu fakt, že v rezervním fondu se nastřádalo zhruba 700 tisíc korun.

Jde o peníze, které v něm zůstaly z dřívějška - plus peníze, které sportovní kluby musely vrátit městu kvůli krácení dotací.

Poul přišel proto s tím, že peníze z rezervního fondu mohou být poskytnuty také „na pokrytí zvýšených nákladů žadatele dle aktuální situace v daném sportovním odvětví.“ „Důležité je, že může být poskytnuta. Nikoliv musí. Pravomoc rady a zastupitelstva zůstává zachována,“ upozornil na tuto skutečnost Hynek Poul.

Hejtman Běhounek byl v menšině, kolegy zastupitele nepřesvědčil

Návrh vzbudil mezi některými jeho kolegy nevoli. Například zastupitel za ČSSD a zároveň hejtman Kraje Vysočina argumentoval tím, že se neurčitou formulací rozmělňují platná pravidla pro finanční podporu sportovcům.

„Mám s tím problém. Když se tvořily zásady pro udělování finanční podpory, tak jsme říkali, že se velmi obtížně bude zjišťovat pravý stav věci. Doplnit podmínky tak, že v případě, kdy budou sportovci potřebovat, tak si můžou o peníze říct - to se mi jeví trochu jako ústup od zásad, které jsme tady vytvořili,“ pronesl Běhounek.

Se svým názorem však byl v menšině. Návrh prošel. Jenže s jednou podstatnou informací: nové podmínky začaly platit až druhý den po zasedání zastupitelů. Tudíž v úvodu zmíněné požadavky obou hokejových klubů, které zastupitelé začali projednávat hned poté, neměly šanci na úspěch.

„Hezky jste to vymysleli s tím termínem,“ kritizuje opozice

„Navrhuji tento bod stáhnout, protože (kluby) nesplňují kritéria. Posuzovat bychom je měly až s ostatními, kteří budou osloveni na čerpání peněz z rezervního fondu. A podle toho pak postupovat,“ navrhl Poul. Což se nakonec i stalo.

Přitom k tomu, aby nemusely hokejové oddíly čekat, stačilo zřejmě málo. U platnosti nových pravidel pro čerpání peněz z rezervního fondu dát formulaci „s okamžitou platností“ namísto data následujícího dne.

„Hezky jste to vymysleli s tím termínem. Kdyby byla okamžitá platnost, tak bychom to mohli udělat hned. Je to hrozně nešťastné,“ pustil se do svých kolegů opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov).

Podle Josefa Doubka (ODS) to však neznamená, že by oba oddíly neměly šanci si na požadovanou finanční částku sáhnout.

„Nepoškodili jsme Medvědy ani Pumy. Naopak jsme vytvořili podmínky, abychom tyto kluby vykryli a společně s nimi i další sportovní oddíly. A když to nebude dneska, ale až na dalším zastupitelstvu, tak je to v pořádku.“

O příspěvku budou zastupitelé jednat už v novém složení, které vzejde z říjnových voleb.