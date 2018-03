V KSČM rozhodovaly známosti, ne program, hájí zastupitel přestup k ANO

„Říkají o mně, že jsem bezpáteřní. Ale musíme si uvědomit, že jsme v komunálu. Tady si nejde hrát na velkou politiku. Komunál je o lidech,“ tvrdí dvaadvacetiletý Daněk (o jeho přestupu zde).

Co byl tedy ten hlavní důvod, že jste opustil komunistickou stranu?

Jak jsem uvedl už dříve, problém byl v tom, že jsem nebyl schopen plnit to, co jsem lidem slíbil. Pan Šlechtický (šéf zastupitelského klubu KSČM, pozn. red.) teď tvrdí, že jsem odešel, protože mi vyhodili kamaráda (Stanislava Šmída, dnes už bývalého ekonoma OV KSČM, pozn. red.), ale to vůbec není pravda. To hlavní je, že pan Šlechtický má svoje známosti, kvůli kterým občas hlasuje, společně s paní Kremláčkovou, proti komunistickému programu. A pokud máte šest zastupitelů, z nichž dva si hlasují, jak chtějí, nemáte žádnou reálnou šanci cokoliv prosadit. Takže pokud bych měl jmenovat, tak důvodem jsou Šlechtický a Kremláčková.

V čem konkrétně se neplnil program?

Představte si situaci, kdy váš návrh v zastupitelstvu neprojde o jeden hlas, a ten hlas mu nedal kolega z klubu. Tam prostě nebyla možnost plnit program. Bohužel, od ANO jsem se dočkal férovějšího jednání než od pana Šlechtického. Spolupracoval jsem s ANO delší dobu. A vše, co slíbili a na co mi dali ruku, vždy splnili.

Pohled druhé strany „Byl jsem u toho, když pan Daněk svůj odchod ze strany oznamoval. Jako důvody uváděl, že odchází proto, že okresní výbor KSČM - a já podotýkám, že nejsem jeho členem - propustil ekonoma pana Šmída. Jsou přátelé a pana Daňka se to asi dotklo. U jeho oznámení o odchodu ostatně bylo deset lidí. Když vystoupil, tak jsem se ho ptal, zda zůstane v našem zastupitelském klubu. Slíbil mi, že ano. Jenže za dva dny jsem potkal pana Popelku z hnutí ANO, který mi řekl, že pan Daněk přestoupil k nim. Tam může funkcionařit lépe než u nás. Psal o tom, že by chtěl být radní. A v ANO bude mít zřejmě víc možností.“ - Pavel Šlechtický, jihlavský zastupitel za KSČM



Nemám v hlavě všechna hlasování, proto se zeptám, kdy konkrétně se stalo to, co zmiňujete?

To je třeba příklad peněz pro projekt Pustina (zastupitelstvo loni schválilo až na několikátý pokus dotaci 315 tisíc pro Mezinárodní pěveckou soutěže Jakuba Pustiny ze Žďáru nad Sázavou, pozn. red.). Pan Doležal, můj tehdejší stranický kolega, proti tomu vystupoval, že nebudeme podporovat Žďáráka. Dvakrát se to neprohlasovalo, ale najednou to začal pan Šlechtický prosazovat, jaká je to báječná věc. To samé pak udělala i paní Kremláčková, když se hlasovalo o Lize vozíčkářů. Vy máte sice sociální program, ale ona vám řekne, že nemůže podpořit Ligu vozíčkářů, protože na komisi slíbila panu Kodetovi (zastupiteli za KDU-ČSL, pozn. red.), že to neudělá. Nehlasovala tak za komunisty, ale za to, na čem se domluvila.

U Ligy vozíčkářů to asi dokážu pochopit, ale projekt Pustina? To mi nezní jako záležitost, která by byla vyloženě programovým problémem.

To není programová věc. To byl čistě jen jeden z konkrétních příkladů, proč jsem odešel. Komunisté si na sociální stranu jen hrají, ve skutečnosti je to tam ale samý funkcionář.

Nakonec jste se dohodl, že vstoupíte do zastupitelského klubu hnutí ANO. Nezvažoval jste, že byste fungoval spíše jako nezávislý?

Když jsem z KSČM 1. března vystoupil, byli jsme domluvení, že to nebudeme nikde ventilovat. Jenže jak už to bývá, za chvíli to věděli všichni. Takže mi potom přišla nabídka od Radka Popelky (náměstek primátora za ANO, pozn. red.). Naplánovali jsme si nějakou vizi. A dostal jsem záštitu jejich klubu. Nicméně zůstávám bezpartijní, nejsem členem ANO.

Že byste zůstal úplně mimo jakýkoliv zastupitelský klub, jste nezvažoval?

Původně to tak bylo. Chtěl jsem být bezpartijní, že před veřejností budu chodit do klubu KSČM a vždycky se domluvíme… Jenže ve straně začali dělat zle, tak jsme si sedli s ANO a dohodli jsme se.

Do konce volebního období zbývá osm měsíců. Uvažoval jste, zda chcete v komunální politice pokračovat a na podzim znovu kandidovat?

Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Uvidíme, jak bude spolupráce s ANO fungovat. V tuto chvíli jsme se na ničem ještě nedomlouvali, přece jen je brzy.

Bylo by pro vás přijatelné, aby se vaše jméno na podzim objevilo na kandidátce ANO?

Lidé, kteří tady v ANO jsou, jsou perfektní, féroví. A pokud by nějaká nabídka od nich přišla, tak je rád podpořím. Ale znovu opakuji, že jsme na začátku a uvidí se, co všechno bude.

Co vás vůbec kdysi přivedlo do komunistické strany? Vstupoval jste do ní přesně v den, kdy vám bylo osmnáct let.

Přivedlo mě tam to, že na veřejnost působila jako jediná demokratická strana, která to s lidmi myslí dobře. Když jsem tam v roce 2013 vstupoval, tak tam byla perfektní parta, táhli jsme za jeden provaz. Dnes, po pěti letech, se tam hodně změnilo. K moci se dostali funkcionáři, kteří jedou sami na sebe. A sociální už byly jenom věty v programu. Nepřijde mi normální, aby někdo hlásal práci pro všechny, a pak propouštěl vlastní lidi.

Propouštění zaměstnanců strany zřejmě souvisí s výsledkem komunistů při sněmovních volbách. Kvůli nižšímu počtu hlasů KSČM klesly příjmy.

Příjmy spadly, ale to není důvod začít propouštět lidi. Jenže než aby se prodal ten barák v Praze, co má strana v ulici Politických vězňů, koupilo se za městem něco levnějšího a z těch peněz se volební období nějak doklepalo, tak se začali propouštět lidé. A to lidé, kteří byli slušní, a ne funkcionáři.

V diskusích jsem zaznamenal, že prý jste se už jako student měl vyjádřit, že vstoupíte ke komunistům, protože je tam možnost nejlepší a nejrychlejší politické kariéry.

Kdyby tohle byla pravda, tak bych v té straně přece zůstal. Tohle pravda není, já jsem tou dobou vůbec nevěděl, že budu nějakou politiku dělat. To samé je, že mi lidé nadávají do kabátníků. Nejsmutnější je, že když v roce 2014 vyšel článek, že nejmladšího zastupitele v Jihlavě mají komunisté, lidé mi tam nadávali, že jsem blbec a mladý ucho, který o komunismu nic neví. A ti samí lidé mi teď zase nadávají, že jsem vystoupil.